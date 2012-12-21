19 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی توسط زنان بی سرپرست اداره می شود

محمد علی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی زنان سرپرست خانوار واجد شرایط حمایت در خراسان شمالی از خدمات این نهاد بهره مند هستند، افزود: آن دسته از زنان سرپرست خانوار که تاکنون برای دریافت کمک و حمایت به این نهاد مراجعه کرده اند در صورت احراز شرایط حمایتی، تحت پوشش خدمات این نهاد قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از زنان سرپرست خانوار و برقراری مستمری برای آنان یکی از مهمترین اولویت های این نهاد است گفت: این اقدام با هدف توانمندسازی جامعه صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: با تلاشهای انجام شده در سال جاری هیچ زن سرپرست خانواری در انتظار حمایت این نهاد باقی نمانده است.

اکبریانی شمار خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد خراسان شمالی را 32 هزار و400 خانوار اعلام کرد و افزود: این تعداد خانوار بیش از 70 هزار نفر از جمعیت استان را تشکیل می دهند.

وی تعداد خانواده های تحت حمایت امداد را که توسط زنان سرپرستی می شود 19 هزار و 300 خانوار عنوان کرد و گفت: زنان سرپرست خانوار متناسب با وضعیت زندگی و نیاز خود از مستمری و خدمات این نهاد بهره مندند.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی، اقدامات فرهنگی، حرفه آموزی، اشتغال و مشاوره و راهنمایی، درمان، جهیزیه و مسکن را از جمله خدمات سازنده و هدفدار در جهت توانمندی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: این نهاد در راستای توانمندسازی جامعه هدف به افراد مستعد، تسهیلات اشتغال زایی پرداخت و آنان را در رسیدن به خودکفایی کمک می کند.

وی فوت سرپرست خانوار، طلاق و ترک همسر را از جمله موارد وجود زنان بی سرپرست در جامعه دانست و تصریح کرد: به رغم اینکه این نهاد متولی حمایت از زنان سرپرست خانوار نیست اما در راستای سالم سازی جامعه پس از مشاوره های لازم، آنان را تحت پوشش خدمات حمایتی خود قرار می دهد.

اکبریانی خواستار توجه بیشتر مسئولین ذیربط در راستای جلوگیری از بروز معضل طلاق در جامعه شد.