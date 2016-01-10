محمد علی اکبریانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال در مجموع هزار و ۸۴۴ خانواده مستمری‌بگیر از نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی، از چرخه مستمری‌بگیری خارج شدند.

وی اضافه کرد: این خانواده ها در قالب اشتغال به کار سرپرست خانوار، بازگشت سرپرست خانوار، عدم استحقاق تحت پوشش بودن و فوت سرپرست خانوار از گردونه حمایت و دریافت مستمری از نهاد کمیته امداد خارج شدند.

اکبریانی ادامه داد: افزون بر این در سال جاری ۱۷۳ خانوار مستمری‌بگیر از کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی هم که به صورت تک خدمتی و یا چندخدمتی از این نهاد خدمات دریافت می کردند، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی مناسب آنها، از چرخه دریافت مستمری خارج شدند.

وی تصریح کرد: همچنین یکی از اولویت ها و رویکردهای کمیته امداد استان توانمندسازی و خودکفایی خانواده های تحت پوشش این نهاد است که در این بخش نیز شمار زیادی از خانواده ها با رسیدن به مرحله خودکفایی، از چرخه حمایتی و دریافت مستمری از سوی این نهاد خارج شده اند.

اکبریانی با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان و ارتقای وضعیت اقتصادی آنها، منجر به کاهش زمینه های فقر در جامعه می شود، اضافه کرد: این مهم در طول سال های اخیر همواره یکی از اولویت های نهاد کمیته امداد استان بوده که در این زمینه هم مؤفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است.

به گفته وی ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان منجر به توانمندسازی اقتصادی و فکری خانواده های تحت پوشش نهاد کمیته امداد و در نهایت خروج آنها از چرخه مستمری‌بگیری می شود.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع دو هزار و ۲۲۸ خانواده در قالب توانمندی و یا سایر سرفصل‌ها از گردونه دریافت مستمری کمیته امداد خارج شده اند اما از طرف مقابل هزار و ۴۵۵ خانواده نیازمند مشتمل بر سه هزار و ۱۴۸ نفر، تحت پوشش کمیته امداد استان قرار گرفته اند.