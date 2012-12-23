ارسلان فتحی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات دیدار اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با احمدی نژاد که در دفتر کار رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: آقای احمدی نژاد پیشنهادی مبنی بر تمرکز مدیریت اقتصادی به مجمع ارائه کرده بود که قرار شد کمیته ای در این خصوص تشکیل شود و جزئیات این طرح را مشخص کند.

جزئیات جلسه اعضای اقتصادی مجمع با احمدی نژاد

وی افزود: از همین رو جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس جمهور و در دفتر کار وی برگزار شد تا بررسی بیشتری بر روی این طرح صورت گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین وظایف قوای سه گانه در قانون اساسی، تصریح کرد: در قانون اساسی وظیفه قوه مقننه، تقنین و نظارت، قوه مجریه اجرا و قوه قضائیه هم نظارت عنوان شده است؛ لذا وظایف قانونی هر یک از قوا مشخص شده است.

وی درباره جزئیات طرح رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان قوه مقننه، قطعا ما هم علاقه مند به مدیریت یکپارچه و جلوگیری از پراکندگی کار هستیم، چراکه در این صورت کار برای نظارت بر حسن اجرای امور آسان تر خواهد بود. لذا اصل موضوع تمرکز مدیریت اقتصادی کشور در تقنین، اجرا و نظارت مورد تائید همه اعضای حاضر بود؛ البته به شرط تعیین ساز و کارها.

فتحی پور دستاورد جلسه اخیر اعضای کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس جمهور را تشکیل یک کمیته 8 نفره برای بررسی بیشتر طرح رئیس جمهور مبنی بر تمرکز در مدیریت اقتصادی کشور خواند.

جلسات درباره طرح تمرکز مدیریت اقتصادی ادامه دارد

وی در پاسخ به این سئوالی درباره ادامه جلسات کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رئیس جمهور ، گفت: این جلسات ادامه خواهد داشت تا زوایای طرح آقای احمدی نژاد از سوی کمیته ای که تشکیل شده، بیشتر مشخص شود. البته زمان جلسه بعدی هنوز مشخص نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ترکیب کمیته ای که برای بررسی طرح رئیس جمهور مشخص شده است، عنوان کرد: ترکیب این جلسه متشکل از برخی اعضای اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان دولت است.

دستور هاشمی درباره طرح احمدی نژاد

وی در پاسخ به این سئوال که طرح رئیس جمهور درباره تمرکز در مدیریت اقتصادی به صورت جزوه یا کتابچه مکتوب است، خاطرنشان کرد: طرح رئیس جمهور در جلسه مجمع در قالب یادداشتی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که او دستور بررسی در این باره را داد.

فتحی پور اضافه کرد: بنا به دستور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد که کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی های لازم را درباره طرح رئیس جمهور انجام دهد و پس از مشخص شدن جزئیات، ریز کار و ساز و کارهای اجرایی، آن را در صحن علنی مجمع مطرح کند.