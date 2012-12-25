به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام موسسه صنعت نام دامنه های اینترنت، افزایش 5.7 میلیونی نام دامنه های اینترنتی در سراسر جهان نشان دهنده نرخ رشد 2.4 درصدی در سه ماهه دوم 2012 بوده است. این آمار حاکی از آن است که سه ماهه دوم 2012 هفتمین سه ماهه مداوم با رشد بیش از دو درصد است.

ثبت نام دامنه های اینترنتی در سراسر جهان به 26.4 میلیون افزایش یافته است یعنی رشد 12 درصدی از سه ماهه سوم 2011 تا کنون.

نام هایی که با "دات کام" و "دات نت" همراه هستند، بیشترین رشد را در سه ماهه سوم 2012 داشته و به 119.9 میلیون نام دامنه رسیدند.

این امر نشان دهنده افزایش یک درصدی در پایه سه ماهه دوم 2012 و افزایش 7.1 درصدی در سه ماهه سوم 2011 بوده است.

بر اساس این گزارش تا 30 سپتامبر 2012 پایه ثبت نام با "دات کام" 105 میلیون نام و "دات نت" 14.9 میلیون نام بود.