احداث 227 واحد مسکونی شهری برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون 122 واحد مسکونی روستائی در سطح استان در حال ساخت است.

سید محمدرضا رضوی افزود: این نهاد همواره در جهت داشتن سرپناهی مطمئن و مقاوم برای مددجویان خود تلاش نموده است و با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی جزو یکی از استانهای زلزله خیز کشور است بایستی مقاوم سازی در اولویت ساخت و سازها قرار گیرد.

وی بیان کرد: از ابتدای طرح بهسازی تعداد دو هزارخانواده از تسهیلات طرح بهسازی بهره مند شده اند و مددجویان این نهاد می توانند جهت ساخت واحد های مسکونی خود از تسهیلات 125 میلیون ریالی بنیاد مسکن و 10 میلیون ریالی این نهاد (به صورت بلا عوض) استفاده کنند.

رضوی تصریح کرد: در قالب مسکن مهر، 227 واحد مسکونی برای مددجویان شهری تحت حمایت در سطح استان در حال اجر است که تا کنون 60 درصد پیشرفت کاری داشته است.

مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: تاکنون 19 میلیارد و 360 میلیون ریال تسهیلات از طریق بنیاد مسکن و این نهاد به مددجویان پرداخت شده است.

بهره مندی 941 خانوار شهرستان درمیان از خدمات بیمه ای امداد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان درمیان گفت: 24 درصد از مددجویان تحت حمایت شهرستان درمیان از خدمات بیمه اجتماعی استفاده می کنند.

مهدی خزاعی افزود: در حال حاضر سه هزار 973خانوار تحت حمایت این نهاد هستند که از این تعداد ، سه هزار 467 خانوار مستمری بگیر و 506 خانوار از خدمات غیر مستمر بهره مند می شوند.

وی گفت: در راستای سیاست توانمندسازی خانواده های تحت حمایت، یکی از ظرفیت هایی که در مددکاری علمی می تواند در تأمین آتیه جامعه هدف امداد موثر باشد، استفاده از بیمه های اجتماعی است که در حال حاضر 701 خانوار عضو صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستائیان هستند.

خزاعی یادآور شد: همچنین تعداد 240 خانوار از مجریان طرح های اشتغال و زنان سرپرست خانوار شهری از بیمه تامین اجتماعی بهره مند شده اند که در مجموع 941 خانوار تحت حمایت دارای پوشش بیمه ای بوده و از ابتدای سال جاری بالغ بر یک میلیارد و 296 میلیون ریال حق بیمه از سوی این نهاد پرداخت شده است.