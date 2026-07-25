ارائه خدمات کمیته امداد به ۴۳ هزار خانوار مددجوی خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خزاعی عرب صبح شنبه در جمع رسانهها اظهار کرد: از نخستین ساعات آغاز شرایط جنگی، این نهاد با برنامهریزی و آمادگی کامل، روند خدمترسانی به خانوادههای تحت حمایت را بدون وقفه ادامه داد.
وی افزود: پرداخت مستمری، کمکهزینههای معیشتی و درمانی، تأمین اقلام ضروری و رسیدگی به درخواستهای فوری مددجویان طبق روال انجام شد و تمامی خانوادههای تحت حمایت خدمات مورد نیاز خود را در موعد مقرر دریافت کردند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه حفظ امنیت معیشتی خانوادههای نیازمند در شرایط بحرانی از اولویتهای این نهاد است، گفت: مددکاران کمیته امداد در سراسر استان با ارتباط تلفنی، مراجعه حضوری و پیگیریهای میدانی، وضعیت خانوادهها را رصد کرده و برای رفع مشکلات آنان اقدام کردند.
خزاعی عرب ادامه داد: حمایتهای درمانی، تأمین دارو، رسیدگی به بیماران خاص و صعبالعلاج، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، ایتام و فرزندان محسنین نیز بدون وقفه ادامه یافت تا خانوادههای تحت حمایت در شرایط سخت با کمترین دغدغه مواجه باشند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۳ هزار خانوار در خراسان جنوبی زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند، بیان کرد: خدمترسانی به این خانوادهها تعطیلبردار نیست و کارکنان این نهاد با روحیه جهادی و مسئولیتپذیری، برای پاسخگویی به نیازهای مددجویان تلاش کردند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه مشارکت مردم در استمرار خدمات حمایتی نقش مؤثری داشت و موجب شد هیچ خانوادهای در روزهای دشوار از حمایتهای کمیته امداد محروم نشود، افزود: کمیته امداد با حفظ کرامت مددجویان، ارائه خدمات حمایتی، معیشتی، درمانی و برنامههای توانمندسازی را با قوت ادامه خواهد داد.
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