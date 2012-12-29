به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیات امروز در مراسم افتتاح دو طرح جدید پتروشیمی با بیان اینکه با بهره برداری از مجتمع پتروشیمی کاویان به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده اتیلن جهان، ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به مرز 57 میلیون تن افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری 5 طرح جدید پتروشیمی از مجموع پروژه های مهرماندگار دولت در ماهشهر و عسلویه به طور رسمی به بهره برداری رسیده اند، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود ظرفیت نصب شده در مسیر خط اتیلن غرب تا خرداد سال آینده به 12 میلیون تن افزایش یابد.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه توسعه خط لوله اتیلن غرب منجر به توسعه صنعتی پایدار و اشتغال آفرینی گسترده در 13 استان کشور خواهد شد، افزود: با راه اندازی کامل پتروشیمی کاویان سالانه 2 میلیارد دلار درآمد برای اقتصاد کشور حاصل می شود.

این مقام مسئول میزان اشتغال دو طرح خط لوله اتیلن غرب و پتروشیمی کاویان را 2000 نفر عنوان کرد و یادآور شد: در بخش طراحی و مطالعات مهندسی 100 درصد و ساخت انواع کالا و تجهیزات تا مرز 70 درصد در این 2 طرح پتروشیمیایی به خودکفائی دست یافته ایم.

وی با اعلام اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید ظرفیت تولید پتروشمی ایران به 100 میلیون تن افزایش یابد، خطاب به رئیس جمهور، خواستار افزایش سقف سهمیه مسدودی ارزی وزارت نفت برای شتاب در ساخت حوزه های در دست اجرا شد.

بیات با اشاره به ضرورت افزایش همکاری بانک مرکزی و بانک‌های کشور برای تامین مالی پروژه‌های صنعت پتروشیمی، خاطرنشان کرد: بر این اساس، پیشنهاد می شود 50 درصد از درآمد فروش سهام پتروشیمی‌ها به عنوان پشتیبان معین شود تا به عنوان سرمایه برای توسعه این صنعت مورد استفاده قرار بگیرد.