فرهاد دانشجو طی نشستی که در خبرگزاری مهر با خبرنگاران گروه حوزه و دانشگاه داشت، در پاسخ به پرسش مهر در خصوص تعیین دفتر کمیته تفحص از دانشگاه آزاد با بیان اینکه متقاضی این تفحص در شرایط فعلی کشور نیستم، اظهار داشت: فکر می کردیم اگر این اقدام به بعد از انتخابات موکول شود، بهتر است ولی وقتی قانونگذار تصویب کرد خودمان را متعهد می دانیم تعامل موثر و صد در صدی با تحقیق و تفحص داشته باشیم.

وی ادامه داد: ما اعضای کمیته تفحص را دوست دانشگاه آزاد اسلامی می دانیم که به این دانشگاه برای تحقیق رجوع می کنند و تمام واحدها، مراکز و ستاد دانشگاه آزاد برای ارائه هرگونه اطلاعات و مصاحبه با هر کسی که بخواهند، به اعضای کمیته تفحص کمک می کنند تا اعضا در یک فضای آرام و دوستانه اقداماتشان را به درستی انجام دهند.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه هنوز درخواست اعضای کمیته تفحص برای مستقر شدن در دانشگاه به ما ارسال نشده است، گفت: تفحص کنندگان به دانشگاه آزاد معرفی شدند و به همین منظور اتاقی در کنار معاونت پارلمانی دانشگاه آزاد با تمام امکانات لازم در اختیارشان قرار داده ایم.

به گفته دانشجو، رابط دانشگاه آزاد با کمیته تفحص، معاونت پارلمانی این دانشگاه است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه به منظور مشخص شدن میزان همکاری دانشگاه آزاد با کمیته مذکور در آینده، دستور دادیم تمام درخواستهای این کمیته کاملاً مشخص و مکتوب باشد، ادامه داد: در صورتی که امکان مکتوب کردن این درخواستها نیست، در قالب صورت جلسه ثبت خواهد شد؛ علاوه بر این تمام کپیها و دسترسیهایی که به منابع داخل دانشگاه صورت می گیرد نیز صورت جلسه می شود.

این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از تهیه مهری ویژه تحقیق و تفحص از این دانشگاه خبر داد و گفت: زمان تحقیق و تفحص مربوط به سال 85 تا 90 اعلام شده است.