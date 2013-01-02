فرش آذربایجان غربی شناسنامه ندارد/ ثبت ملی هم گره ای باز نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرش دستباف آذربایجان غربی با توجه به قدمت آن جایگاه ویژه ای در میان فرش های دستباف تولید شده در سطح کشور دارد به طوری که فرش ریز ماهی خوی و افشار آهنین تکاب به علت استحکام، ظرافت و کیفیت بالاو تولید شده با پشم، ابریشم، چله و گل ابریشم در ابعاد، نقوش و رنگ آمیزی های متنوع با گره ترکی از شهرت جهانی برخوردارند .

متاسفانه به علت نزدیکی نقشه، رنگ و رج شمار فرش ریز ماهی خوی به فرش ریزماهی تبریز و فرش افشار تکاب به فرش افشار زنجان فرش های تولیدی این استان توسط تجار متفرقه به طرق مختلف ازجمله سفارش بافت، خرید مستقیم و خرید با واسطه تهیه و به نام تولیدات سایر استانها در داخل و خارج از کشور به فروش می رسد.

سالهاست نه تنها در داخل کشور حاصل دسترنج هنرمندان فرش این استان به جیب تجار سایر استانها می رود بلکه بخش زیادی از سود این صنعت در آذربایجان غربی نیز از طریق صادرات عاید تجار استانهای همسایه می شود.

احیای طرحهای قدیمی و ثبت ملی ریز ماهی به نام خوی و افشار به نام تکاب، بازاریابی با شیوه های نوین و تبلیغات گسترده در سالهای اخیر هر چند توانسته مسکن کوتاهی برای مشکل صادرات فرش آذربایجان غربی باشد اما هنوز گره اصلی این مشکل بسته باقی مانده است .

برخی مسئولان استان معتقدند تا زمانی که فرش آذربایجان غربی به نام استانهای دیگر و بویژه تبریز صادر می شود، اقداماتی نظیر بیمه شدن بافندگان فرش، راه اندازی خانه فرش در تکاب، برگزاری المپیاد های علمی فرش، ساماندهی کارگاههای تولید فرش دستباف، تشکیل اتحادیه های صنفی فرش در شهرستانها، صدور کارت قالی بافی و.. دردی از مشکلات این صنعت را علاج نمی بخشد.

صنعت فرش دستباف در این استان از نظر ارزش افزوده، اشتغالزایی، حجم بالای سرمایه گذاری و درآمد ارزی داری دومین جایگاه پس از کشاورزی است، از مهمترین مراکز تولید فرش دستباف در استان می توان به ارومیه، خوی، تکاب، بوکان، میاندوآب، شاهین دژ و مهاباد اشاره کرد.

هر چند دو برند معروف فرش ریز ماهی خوی و افشار تکاب ثبت ملی شده اند اما این طرح نیز تاکنون آنچنان که باید نتوانسته از صدور فرش های استان به نام سایر استانها جلوگیری کند در این راستا مسئولان امیدوارند ثبت جهانی این دو برند کمک حال رونق صنعت فرش استان باشد.

فرش دستباف آذربایجان غربی جهانی می‌ شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه فرش استان از زمره فرش های صادراتی کشور است گفت: مقدمات ثبت جهانی فرش ریز ماهی خوی و افشار تکاب در دست اقدام است و پیش بینی می شود تا پایان سال این دو برند به نام آذربایجان غربی ثبت جهانی شوند .

عباداله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی به عنوان یکی از استان‌های صاحب سبک در صنعت فرش کشور به شمار می رود اظهارداشت: سالانه بیش از 424 هزار مترمربع فرش دستباف با طرح‌ها و رنگ‌های مختلف در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی تولید و در بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود.

اکبری ادامه داد: افراد زیادی در رشته های مختلف فرشبافی اعم از تولید، توزیع، نقشه و ... به طور مستمر فعالیت می کنند به طوری که منبع ارتزاق آنها و خانواده هایشان فرش قلمداد می شود پس می توان گفت فرش دستباف یکی از ظرفیت های استان در حوزه اقتصادی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: فرش دستباف آذربایجان غربی به بیش از 100 کشور صادر شده است و بیشتر حجم صادرات به کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و سوئیس تعلق دارد.

استفاده از مواد اولیه نامرغوب، طرحها و نقشه‌ های تکراری و منسوخ شده، بی توجهی به استفاده از علم روز و فناوری‌های جدید از دیگر مشکلات صنعت فرش دستباف استان است.

6 هزار قالیباف موفق به اخذ گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای شدند

اکبری یکی از راهکارهای افرایش کیفبت فرش و مطابقت تولیدات با بازارهای روز دنیا را آموزش نیروی انسانی عنوان کرد و اظهارداشت: اخذ گواهی نامه مهارت فنی و حرفه ای برای دو هزار قالیباف در 9 ماهه نخست امسال از برنامه های پیش بینی شده سازمان صنعت، معدن و تجارت بود این در حالی است که در 9 ماهه سالجاری شش هزار و 720 نفر قالیباف موفق به اخذ گواهی نامه مهارت فنی و حرفه ای شده اند.

وی افزود: طی مدت مذکور نزدیک به چهار هزار نفر از بیمه قالیبافی بهره مند شدند و دو هزار و 765 نفر نیز کارت شناسایی قالیبافی دریافت کردند که این میزان صدور بیمه و کارت قالیبافی 119 درصد بیش از اهداف پیش بینی شده است.

اکبری اظهار داشت: ارائه تسهیلات بانکی برای دو هزار و 162 نفر، برگزاری دوره های آموزشی برای ارکان تعاونی ها و اتحادیه ها،صدور جواز تاسیس و پروانه تولید کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز، اعزام و پذیرش تورهای تجاری و راه اندازی پرتال فرش از دیگر اقداماتی هستند که توسط گروه فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت در طول سالجاری به انجام رسیده است.

لزوم توجه به مشاغل مکمل قالیبافی در آذربایجان غربی

مدیرگروه فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مشاغل مکمل قالیبافی از جمله تهیه پشم مرغوب، رنگرزی، بازاریابی و طراحی با مشکلاتی مواجه هستیم گفت: باید همه این بخشها موازی با یکدیگر حرکت کنند .

خلیل نوری در گفتگو با خبرنگار مهر بازاریابی، تبلیغات، آموزش، تهیه، تولید و توزیع مواد اولیه مصرفی مرغوب، فروش، صادرات، طراحی، رنگ‌ آمیزی، رنگرزی و ریسندگی خوب را از اصول اولیه برای بافت فرش دستبافت صادراتی و مرغوب دانست و اظهار داشت: با حمایت های دولتی از جمله بیمه تامین اجتماعی و برگزاری دوره های آموزشی می توان انگیزه حضور در این هنر صنعتی را برای جوانان ایجاد کرد .

وی از فعالیت 105 هزار بافنده در مناطق مختلف آذربایجان غربی در حال حاضر در حوزه فرش دستباف خبر داد و عنوان کرد: ازاین تعداد 64 هزار و 187 نفر از آنها فرش دستباف را شغل دائمی خود قرار داده‌ و 41 هزار و 97 نفر نیز به عنوان شغل موقت آن را انتخاب کرده‌ اند .



نوری با بیان اینکه بدون وجود علاقه نمی‌توان در این هنر صنعت به فعالیت پرداخت، گفت: هنر فرشبافی با وجود دارا بودن جاذبه‌ و زیبایی های زیاد با دشواریهایی نیز همراه بوده که داشتن علاقه عمیق به هنر صنعت و حمایتهای مادی و معنوی دولت رمز ماندگاری در آن است .

مدیر گروه فرش دستباف سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اضافه کرد: اداره فرش این سازمان برای توسعه، تجهیز و بهداشتی کردن کارگاه‌های قالیبافی خانگی و ایجاد مجتمع‌های قالیبافی، صنایع جانبی و خدماتی آن به جذب تسهیلات بانکی اقدام کرده است.

نوری گفت: با همکاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و بانک‌های عامل نسبت به توزیع اعتبارات و معرفی طرح‌های مرتبط، از طرح‌های اشتغالزایی بهره برداری می‌شود بطوریکه تاکنون هشت هزار و 894 طرح قالیبافی شامل حدود 9 هزار کارگاه قالیبافی خانگی، 62 کارگاه غیرمتمرکز با تولید غیرمتمرکز و 10 واحد تعاونی فرش دستباف برای اخذ تسهیلات بانکی معرفی شده ‌اند.