انگلیس اعتبارنامه یک دیپلمات روسیه را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، وزارت امور خارجه انگلیس امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای ادعا کرد که در اقدامی تلافی‌ جویانه، اعتبارنامه یک دیپلمات روسیه را لغو کرده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه انگلیس در این ارتباط آمده است که آندری کلین سفیر روسیه، برای توضیح دلایل تصمیم مسکو در خصوص اخراج دیپلمات انگلیس احضار شد.

وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد: ما با شدیدترین لحن ممکن تصمیم بی‌ دلیل و غیرقابل توجیه روسیه برای اخراج یک دیپلمات انگلیس در ماه گذشته و اتهامات بی‌ اساس علیه کارکنان خود را محکوم می‌کنیم.

لندن در ادامه افزود: با احضار سفیر روسیه، به روشنی اعلام کردیم که انگلیس ارعاب کارکنان سفارت خود را تحمل نخواهد کرد و بنابراین ما امروز اقدام متقابل انجام داده و اعتبارنامه یک دیپلمات روسیه را لغو می‌ کنیم.