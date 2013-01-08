به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا پس از پیروزی برابر نفت تهران و صعود پرسپولیس به جمع 8 تیم برتر جام حذفی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: خدا را شکر پرسپولیس روند رو به رشدی را در پیش گرفته و توانسته در بازی‌های اخیر نتایج خوبی را کسب کند.

وی ادامه داد: پرسپولیس تیم بسیار بزرگی است که در 3-4 بازی اخیر نشان داده، می‌تواند نتایج خوبی را کسب کند و کاری کند حریفان برابرش دست و پا بسته باشند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: قطعا هدف‌مان جبران نتایج لیگ در جام حذفی و کسب عنوان قهرمانی در این مسابقات است. در حال حاضر دو قدم نخست در جام حذفی را محکم برداشته و امیدواریم بتوانیم به این روند ادامه دهیم.

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی 4 بر یک برابر نفت تهران در مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد و حریف ذوب‌آهن در این مرحله از جام بیست و ششم شد.