به گزارش خبرنگار مهر، فردا روز حساسی برای ذوب آهن و پرسپولیس است. آنها که نیم فصل اول را بسیار بحران سپری کرده اند، در هفته های اخیر لیگ توانسته اند تا حدودی به وضعیت خود سروسامان بدهند تا برای پیروزی در این دیدار که آخرین مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی است و حریف داماش گیلان در نیمه نهایی این رقابت ها را مشخص می کنند، برنامه ریزی منسجمی کرده اند.

تیم میزبان که همان ذوب آهن است در سالهای اخیر یکی از مدعیان قهرمانی در جام حذفی بوده است. این تیم در سالهای نه چندان دور با منصور ابراهیم زاده این جام را فتح کرد و نایب قهرمانی در آسیا را مدیون قهرمانی در این جام است.

اما امروز هدایت این تیم برعهده فرهاد کاظمی است که او هم یکی از مربیان مطرح در جام حذفی است. قهرمان کردن سپاهان با بردن استقلال و رساندن گسترش فولاد تبریز به فینال این رقابت ها در 3 فصل پیش از موفقیت های این مربی در جام حذفی بوده است. او که پس از مدتها توانست با پیروزی ثانیه های پایانی برابر داماش گیلان در لیگ به آرامش نسبی برسد هدفش موفقیت در بازی با پرسپولیس است.

زیرا بردن این تیم تهرانی روحیه مردان اصفهانی را برای ادامه بازی ها در لیگ و حفظ سهمیه خود در این مسابقات با انگیزه تر می کند. آنها می خواهند با بردن پرسپولیس روزهای بهتری را برای خود رقم بزنند.

اما حریف آنها که با یحیی گل محمدی متحول شده است جام حذفی را با دو پیروزی بزرگ 6 بر صفر مقابل ملوان و 4 بر یک مقابل نفت تهران آغاز کرده و نمی خواهد به این سادگی ها با این جام وداع کند. از روزی که گل محمدی آمده است پرسپولیس رنگ شکست را ندیده و هم در لیگ به رتبه ششم رسیده و هم در جام حذفی مدعی قهرمانی است.

هر چند ذوب آهنی‌ها در مرحله پیش شگفتی ساز گذشته جام حذفی یعنی شهرداری یاسوج را در زمینش شکست دادند اما قطعا برای بردن پرسپولیس کار بسیار سختی را پیش رو دارند. پرسپولیس آماده است تا فاتح جام حذفی شود و با این جام به بحران های دو سال اخیرش در مسابقات لیگ و جام حذفی پایان دهد.

نقطه قوت دو تیم بازیکنان سرعتی در خط حمله است. بازگشت مهدی رجب زاده و احتمال حضور پیام صادقیان که در بازی های گذشته با پرسپولیس خوب گلزنی کرده و همچنین فوفانو مهاجم خارجی ذوب آهن خط حمله این تیم را زهردار تر کرده است. البته درست است ذوب آهنی ها در لیگ به موفقیت های مد نظر نرسیده اند اما این تیم در مسابقاتی که پیروز نشده هم فرصت های بسیاری از دست داده و قطعا خط دفاع و دروزاه بان پرسپولیس روز سختی را پیش رو دارند.

در نقطه مقابل آمادگی رضا حقیقی، مارکو و ولاتکو که به خوبی غلامرضا رضایی و هادی نوروزی را تغذیه می کنند اگر همانند بازی های گذشته بازی کنند می توانند زمینه ساز پیروزی پرسپولیس باشند. هر چند محمد قاضی هم انگیزه بالایی دارد تا مقابل تیم سابق خود گلزنی کند. البته اگر این فرصت به او داده شود.

تقابل مجدد مرتضی کرمانی مقدم مهاجم سالهای پیش پرسپولیس با این تیم در حالیکه به عنوان دستیار کاظمی روی نیمکت ذوب آهن نشسته است یکی از نکات جالب توجه این بازی است.

قطعا این بازی در کنار حساسیت بالا با توجه به اینکه هر دو تیم فوتبال بازی کرده و برنامه های هجومی را در دستور کار خود قرار می دهند زیبا و دیدنی خواهد بود. مسابقه ای که در نهایت یا روند موفقیت های یحیی را تضمین کرده و یا تیم فرهاد کاظمی را به موفقیتی بزرگ و آرامشی مطلوب خواهد رساند.

* برنامه مرحله یک چهارم رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 91/12/15

- ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر