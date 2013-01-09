  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

تزریق آمپول به کتف بهداد سلیمی انجام شد

تزریق آمپول به کتف بهداد سلیمی انجام شد

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی از تزریق داروی ضد التهاب و ضد درد در کتف به بهداد سلیمی، قهرمان فوق سنگین وزنه‌برداری المپیک و جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، لطفعلی پورکاظمی اظهار داشت: امروز چهارشنبه در محل بیمارستان ایرانمهر تهران، دکتر علی اکبر خرسندی، فوق تخصص شانه، این تزریق را در شانه راست بهداد سلیمی انجام داد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در تاندون سلیمی پارگی وجود ندارد، انتظار می‌رود این قهرمان بتواند از حدود 20 روز دیگر تمرینات حرفه‌ای خود را شروع کند. بنابراین نیازی به آرتروسکپی در شرایط فعلی وجود ندارد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی یادآور شد: تست‌های تشخیصی از جمله MRI، آرتروگرافی و سونوگرافی مفصل شانه راست بهداد سلیمی بسیار رضایت بخش  بود و فقط نوعی تورم ایمپیجمنت در شانه او وجود دارد. با این اوصاف با بهبود این تورم، سلیمی می‌تواند در رقابت‌های جهانی 2014 و همچنین المپیک برزیل با بهبودی کامل  به رکوردزنی‌های خود ادامه دهد.
کد مطلب 1787399

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