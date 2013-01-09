تزریق آمپول به کتف بهداد سلیمی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی، لطفعلی پورکاظمی اظهار داشت: امروز چهارشنبه در محل بیمارستان ایرانمهر تهران، دکتر علی اکبر خرسندی، فوق تخصص شانه، این تزریق را در شانه راست بهداد سلیمی انجام داد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در تاندون سلیمی پارگی وجود ندارد، انتظار می‌رود این قهرمان بتواند از حدود 20 روز دیگر تمرینات حرفه‌ای خود را شروع کند. بنابراین نیازی به آرتروسکپی در شرایط فعلی وجود ندارد.