به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی گفت: روسیه و سوریه دهه‌ها روابط خوبی داشته‌اند و پس از خروج بشار اسد از چرخه قدرت طرف‌ها تمایل خود را به ادامه تماس‌ها اعلام کرده‌اند.

سرگئی لاوروف در ادامه با اشاره به اقامت بشار اسد در روسیه افزود:‌ مسئله تعقیب قضایی اسد مدتی است که دیگر مطرح نیست. مقامات سوریه از مدت‌ها پیش از مسأله محاکمه بشار اسد دست کشیدند.

وی خاطرنشان کرد: بشار اسد دیگر هیچ نقشی در امور سوریه نخواهد داشت و به‌دلایلی انسانی محض در روسیه اقامت دارد.

این اظهارات لاوروف در حالی است که جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه روز گذشته به روسیه سفر کرده و با مقام های این کشور از جمله ولادیمیر پوتین دیدار کرد.