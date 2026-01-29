۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

لاوروف:‌ تعقیب قضایی «بشار اسد» مدت‌هاست که دیگر مطرح نیست

وزیر امور خارجه روسیه گفت که مقام های کنونی سوریه از مدت‌ها پیش از مسأله محاکمه بشار اسد دست کشیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزیر امور خارجه روسیه در سخنانی گفت: روسیه و سوریه دهه‌ها روابط خوبی داشته‌اند و پس از خروج بشار اسد از چرخه قدرت طرف‌ها تمایل خود را به ادامه تماس‌ها اعلام کرده‌اند.

سرگئی لاوروف در ادامه با اشاره به اقامت بشار اسد در روسیه افزود:‌ مسئله تعقیب قضایی اسد مدتی است که دیگر مطرح نیست. مقامات سوریه از مدت‌ها پیش از مسأله محاکمه بشار اسد دست کشیدند.

وی خاطرنشان کرد: بشار اسد دیگر هیچ نقشی در امور سوریه نخواهد داشت و به‌دلایلی انسانی محض در روسیه اقامت دارد.

این اظهارات لاوروف در حالی است که جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه روز گذشته به روسیه سفر کرده و با مقام های این کشور از جمله ولادیمیر پوتین دیدار کرد.

