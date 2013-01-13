82 درصد شرکت کنندگان قمی در آزمون ملی حفظ قرآن کریم قبول شدند

حجت الاسلام علی اکبر شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه آزمون ملی حفظ قرآن کریم در مهرماه برگزار شد اظهار داشت: در این آزمون 82 درصد شرکت کنندگان قمی پذیرفته شدند.



وی با اشاره به اینکه این آزمون سالانه دو مرتبه و در سطح ملی برگزار می شود عنوان کرد: نوبت دیگر این آزمون اردیبهشت ماه برگزار می شود و از نیمه بهمن ماه نیز ثبت نام آن آغاز می شود.



مسئول دفتر هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه حفظ موضوعی قرآن کریم به مواد آزمون سال آینده اضافه می شود ابراز داشت: رشته های این آزمون هم اکنون در موسسات قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می شود.



همچنین ادامه داد: از قبول شدگان سی جزء قرآن ، آزمون شفاهی نیز گرفته می شود و پذیرفته شدگان آن به سفر عمره مشرف می شوند.



وی با بیان اینکه تعداد شرکت کنندگان قمی در این آزمون بیش از هزار و 600 نفر بوده اند بیان داشت: مرحله شفاهی حفظ قرآن کریم متعاقبا اعلام می شود.



تفاهم نامه موسسات قرآنی نوشته می‌شود



مسئول دفتر هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان گفت: تفاهم نامه موسسات قرآنی که در رشته های حفظ، ترجمه، مفاهیم و تدبر در قرآن کریم فعالیت می کنند در بهمن ماه با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته می شود.

