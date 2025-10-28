به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی و آغاز فعالیت رویدادهای ملی حفظ قرآن کریم کشور با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و استاد محمدمهدی بحرالعلوم، مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم، امروز سه شنبه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

قمی با اشاره به حرکت همه نهادها سازمان‌ها و چهره‌های شناخته شده به سمت اجتماع مومنانه قرآنی گفت: از اینکه در محضر دغدغه‌مندان حفظ قرآن کریم حضور دارم، خرسندم. هدف اصلی از آمدنم به این جمع، تأکید بر این نکته بود که روزی این مجال و زمینه خدمت در عرصه قرآن فراهم شد و همه به سمتش رفتیم، عناوین دستگاهی را کنار زدیم و اتفاقی که برای نهضت زندگی با آیه‌ها رقم خورد از این دست بود. در مقطعی سیمای قرآن را داشتیم و در زمان دیگری آقای طباطبایی توانست اجتماع مومنانه قرآنی را رقم بزند.

قمی تأکید کرد: اشخاص و اساتید مهم هستند و ما نیز خادمان این حوزه محسوب می‌شویم. با تمام توان نیز جزو عوامل و خادمین این کار خواهیم بود.

وی در پایان گفت: این جلسه باید مبدأ خدمات و گشایش حرکت‌های جمعی باشد و اراده‌های مؤمنانه در این مسیر به هم پیوند بخورند؛ چرا که قطعاً برکاتی نیز در پی دارد.