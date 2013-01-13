تصادف خودرو با شتر در قم سه مجروح داشت/ واژگونی جرثقیل

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث 48 ساعت گذشته قم، از قطع عظو یک کارگر بر اثر حادثه شغلی خبر داد و افزود: این حادثه در شهرک شکوهیه رخ داد که در آن یک کارگر دچار قطع دست شد.



وی تصادف یک نفر شتر با یک دستگاه سواری را از دیگر حوادث این مدت برشمرد و اظهار داشت: در این حادثه که در کیلومتر 60 جاده گرمسار رخ داد سه نفر مجروح شدند.



معاون اورژانس قم ابراز داشت: در حادثه ای دیگر که بر اثر برخورد موتور و خاور در جاده دستجرد بخش خلجستان روی داد دو نفر مجروح شدند که حال عمومی آنها وخیم گزارش شده است.



فراهانی عنوان داشت: در حادثه واژگونی پراید در میدان معصومیه نیز پنج نفر مجروح شدند.



واژگونی جرثقیل با دو کشته



وی اضافه کرد: واژگونی جرثقیل در کیلومتر 25 اتوبان قم – تهران نیز دو فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: واژگونی پژو در محور سلفچگان نیز چهار مجروح در پی داشت.



فراهانی واژگونی پژو با چهار مجروح در جاده تفرش و تصادف موتور با پراید در خیابان کاشانی با سه مجروح را از دیگر حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: در حادثه ای دیگر که در خیابان زاویه رخ داد بر اثر تصادف موتور و پراید سه نفر مجروح شدند.



وی افزود: برخورد دو دستگاه خودروی سواری در میدان 72 تن نیز چهار مجروح بر جای گذاشت.



معاون اورژانس قم ادامه داد: در برخورد پراید با وانت در اتوبان قم - تهران سه نفر مجروح شدند و تصادف دو دستگاه سواری و یک دستگاه وانت در محور سلفچگان نیز چهار مجروح در پی داشت.



مسمومیت با گاز مونوکسید کربن



فراهانی مسمومیت یک نفر در خیابان امام با گاز مونوکسید کربن را از دیگر حوادث این مدت برشمرد: در حادثه ای دیگر که در بخش خلجستان روی داد، یک آقا فوت و پنج نفر دیگر دچار مسمومیت شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.



وی اضافه کرد: مسمومیت آقایی 19 ساله با گاز مونوکسید کربن در بلوارامین و مسمومیت یک نفر دیگر در خیابان جوادالائمه از دیگر حوادث مسمومیت بود.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم اعلام کرد: از ابتدای فصل سرما تا کنون آمار مسمومیت‌های مونوکسیدکربن در قم به بیش از 30 مورد رسیده است.



فراهانی ادامه داد: در این حوادث 33 نفر دچار کاهش هوشیاری و سه نفر نیز فوت کردند.

