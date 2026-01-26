به گزارش خبرنگار مهر، در طول سال های گذشته هر وقت که صحبت از برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع شده است، همگان متفق القول بر اهمیت اجرای آن اصرار ورزیده اند؛ اما وقت اجرای آن، بهانه ای به نام بودجه؛ سد راه این برنامه شده است.
برنامه پزشکی خانواده از اواخر وزارت بهداشت مسعود پزشکیان، بر سر زبان ها افتاد و از همان سال تا امروز که دو دهه می گذرد، هیچ اتفاقی نیفتاده و آثاری از اجرای آن به چشم نمی خورد.
پزشک خانواده هنوز در مازندران و شیراز آن هم به شکل ناقص در حال اجرا است و به نظر نمیرسد بتوان امیدوار بود به شهرهای دیگر برسد.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از برنامههای اصلی و قانونی وزارت بهداشت به حساب میآید و این وزارتخانه میبایست آن را پیگیری کند و شکل دهد.
منصور علیمردانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که در بخش پزشک خانواده و نظام ارجاع عدد مناسبی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده نشده است، گفت: برآورد واقعی برای اجرای کامل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، رقمی در حدود ۱۵۹ همت است، اما آنچه در لایحه بودجه آمده فاصله معناداری با نیاز واقعی دارد.
بودجه ای که برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته بود، ۳۰ همت بود، در حالی که درخواست وزارت بهداشت ۸۰ همت بود. یعنی ۵۰ همت کمتر از آنچه وزارت بهداشت نیاز داشت.
شاید همین مشکل بودجه است که باعث میشود مهمترین برنامه ملی در حوزه سلامت کشور، همچنان در بُن بست اجرا قرار بگیرد. در حالی که همه کارشناسان اقتصاد سلامت بر این عقیدهاند که اگر این برنامه به صورت کامل اجرایی شود، هزینههای سلامت مردم کاهش یافته و کیفیت خدمات نیز بهبود مییابد.
در حالی که سال ۱۴۰۴ نیز بدون وجود پزشک خانواده در شهرها رو به پایان است، وزیر بهداشت دوباره به موضوع بودجه و منابع لازم برای اجرای این برنامه در سال ۱۴۰۵، اشاره کرده است.
محمدرضا ظفرقندی گفت: این موضوع در چهار دوره از قوانین برنامه پیشبینی شده، اما اجرایی نشده است. هر الگوی سلامت بر سه ضلع نیروی انسانی، اقتصاد سلامت و ساختار استوار است و این اضلاع به طور مستقیم به یکدیگر وابستهاند.
وی افزود: منابع پزشک خانواده باید بهدرستی دیده شود و پرداختها در سطوح دو و سه خدمات درمانی به موقع انجام گیرد که این موارد در این گردهمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ظفرقندی تاکید کرد: تصمیم ما، اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده است و هر چقدر بودجه محقق شود، ما سفره خود را به همان اندازه پهن میکنیم.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع، بعید به نظر میرسد که بودجه ۱۵۹ همتی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به تصویب برسد.
نظر شما