انتشار اولین رمان یک روحانی/ چشمی که ادبیات ما را به خود مشغول کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رمان حجتالاسلام محمدرضا واحدی، شاعر و نویسنده معاصر با عنوان «آقای سلیمان میشود من بخوابم» از سوی نشر تارونه منتشر شد.
این رمان که نخستین اثر داستانی واحدی به شمار میرود، ماجرای پسر و دختری است که به شدت به هم وابسته میشوند، اما به دلیل وجود ضلع سومی در این عشق، دچار افت و خیزهای عجیبی میشوند. در طول این داستان و با وجود اینکه هر سه ضلع این مثلث همدیگر را دوست دارند، اما وجود ضلع سوم که به نوعی پیدا و پنهان با مخاطب ارتباط برقرار میکند، قهرمانان داستان را چنان دچار فراز و نشیب میکند که گاهی به شدت به هم نزدیک میشوند و گاهی به شدت از هم دور و گاهی هم از آن ضلع سوم فاصله میگیرند و گاهی در کنارش آرامش مییابند.
واحدی پیش از این درباره این رمان به خبرنگار مهر گفته بود: در این رمان ضمن استفاده از تکنیکها و ایجاد گرههای منطقی و به هم ریختن قطعات پازلی که لذت چینشش را برای مخاطب گذاشتهام، از مفهومستیزی و یا معناگریزی پرهیز و تلاش کردهام که در این فضا نه تنها خواننده را در هزار توی داستان گرفتار نکنم، بلکه علاوه بر لذت کشف و شهود پیچیدگیهای فرمی داستان، لذت درکی بهتر را در هزار توی زندگی امروز برایش فراهم کنم.
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در بخشی از این رمان میخوانیم: داخل آسانسور، کیفش را زمین گذاشته بود و داشت چشمش را که حسابی قرمز شده بود، در آیینه نگاه میکرد. موقع آمدن انگار با باد پاییزی، چیزی داخل چشمش رفته بود و هر آنچه آن را میمالید فایده نداشت. با یک انگشت، پلک زیری را به طرف پایین کشید و با انگشت دیگرش، پلک بالایی را به طرف گوشههای قرمز و مویرگهای خونی چشمش را که دید، با خودش گفت: چشمی که همه ادبیات ما را به خودش مشغول کرده است، چهها که ندارد.
دانشجوی سال آخر کارشناسی زبان و ادبیات فارسی بود. پنج ترم را در تبریز گذرانده بود و حالا دو ترم میشد که با کلی خواهش و التماس توانسته بود، به خاطر مسافرتهای طولانی پدر و تنهایی مادر، در دانشگاه آزاد تهران مرکزی مهمان شود. البته با مهمانی ترم آخرش موافقت نشده بود و به ناچار باید پس از این ترم به تبریز برمیگشت...
«آقای سلیمان میشود من بخوابم» را نشر تارونه در 248 صفحه و قیمت 9 هزار تومان منتشر کرده است.
از واحدی در حوزههای مختلف ادبی کتابهایی چون لب گزه، حاملان نور، بانوی ناشناخته، عاشقانهها، عارفانهها، روششناسی صهیونیزم، سیره سیاسی امام علی (ع) و دو مجموعه شعر به نامهای چقدر فاصله و ادامه دلواپسی منتشر شده است که مجموعه ادامه دلواپسی از میان آنها به عنوان اثر برگزیده هشتمین جشنواره قلم زرین شناخته شد.
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