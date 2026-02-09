ملاقات استاندار بوشهر با شهروندان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون مدیرکل بازرسی، امور حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر دوشنبه‌شب در این ملاقات عمومی اظهار داشت: در دهه فجر امسال، ملاقات‌های عمومی در شهرستان‌های ده‌گانه استان بوشهر برنامه‌ریزی شده که تاکنون طبق برنامه، برگزار شده است.

روح‌الله بحرینی افزود: در ملاقات‌های عمومی، مدیران مرتبط دستگاه‌های اجرایی استان حضور دارند و بلافاصله پس از طرح موضوع توسط شهروندان، مشکلات بررسی و پیگیری لازم برای رفع آنها آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: امروز در فرمانداری دشتی، مشکلات مردمی در زمینه تسهیلات بانکی، اشتغال، درمان، زمین، مددجویان بهزیستی، آموزش، ورزشی و ....مطرح و تصمیم‌گیری شد.

بحرینی ابراز داشت: دولت چهاردهم تاکید ویژه‌ای بر رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم دارد و دیدارهای چهره به چهره و همچنین میز ارتباطات مردمی( میز خدمت) در همین راستا برگزار می‌شود.