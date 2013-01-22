افتتاح پنج پروژه ورزشی در شیراز/ بافت تابلو فرش 32پهلوان شهید

حسام زارع مهذبیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالن ورزشی360 متری روستای کدنج از توابع دهستان سیخ دارنگون بخش مرکزی ، چهار استادیوم خاکی در بخش مرکزی و زرقان ، پنچ پروژه ورزشی هستند که در دهه فجر در شهرستان شیراز افتتاح می شوند.

وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی های انجام شده در صورت اتمام محوطه سازی سالن ورزشی شهر لپویی نیز در ایام دهه فجر افتتاح می شود تا بدین وسیله علاقه مندان به ورزش بتوانند به شکل مطلوب فعالیت های خود را انجام دهند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز افزود: تمامی هیئت های ورزشی شهرستان شیراز نیز با همکاری یکدیگر برنامه های ورزشی متنوعی را برای ایام دهه فجر در نظر گرفته اند.

بافت تابلو فرش 32پهلوان شهید

زارع مهذبیه همچنین بیان کرد: اداره ورزش و جوانان شیراز با همکاری بسیج ورزشکاران و هیئت فوتبال شیراز 32تابلو فرش از پهلوانان شهید( شهدای ورزشکار) شهر شیراز را تهیه کرده است.

وی تاکید کرد: در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی مسئولان ورزش و جوانان شیراز حضور در منازل این شهدا تابلو فرش بافته شده را به خانواده های آنها هدیه می کنند.