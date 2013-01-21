برگزاری مرحله مقدماتی هفتمین المپیاد فرش ایران در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کفاشی اظهارکرد: مرحله مقدماتی هفتمین المپیاد علمی فرش دستباف ایران در خراسان جنوبی به منظور رقابت و سنجش سطح دانش و مهارت هنرمندان عرصه هنر‌ صنعت فرش و به جهت راهیابی شرکت کنندگان استان به مرحله نهایی این المپیاد در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این المپیاد را ایجاد انگیزه به منظور تحصیل علوم و کسب مهارتهای علمی دانش آموزان و دانشجویان فرش استان،ارزیابی توان علمی در دو سطح دانش آموزی و دانشجوئی استان، شناسایی دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نمونه،آشنایی بیشترهم استانیها با فرش دستباف استان و رشته های مختلف مرتبط با آن و ترویج فرهنگ فرش بافی بعنوان یک فعالیت هنری و سرگرمی برای جوانان بیان کرد.

کفاشی گفت: مرحله مقدماتی هفتمین المپیاد فرش در دو سطح دانش آموزی با همکاری هنرستانهای کار و دانش آموزش و پرورش و آموزشکده های تحت نظارت این مرکز و سطح دانشجویی با همکاری دانشگاه های بیرجند و آزاد در بهمن ماه جاری برگزار می شود.

وی افزود: در هر مرحله از المپیاد، مسابقات در سه رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزی در سطح دانش آموزی و در چهار رشته طرح و رنگ، بافت، رنگرزی و مرمت در سطح دانشجویی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرایط شرکت برای خانمها و آقایان یکسان است، ادامه داد: به منظور ایجاد رقابت سالم و یکسان سازی شرایط حضور متقاضی در مسابقات المپیاد، درسطح دانش آموزی فقط دانش آموزان پایه سوم کاردانش و فنی و حرفه ای رشته فرش و درسطح دانشجویی در مقطع کارشناسی فقط دانشجویان سالهای سوم و چهارم و در مقطع کاردانی فقط دانشجویان سال دوم رشته فرش دستباف دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علمی ـ کاربردی می توانند شرکت کنند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت ،معدن وتجارت خراسان جنوبی بیان کرد: کسانی که بالاترین امتیاز لازم را در مرحله مقدماتی المپیاد کسب کنند به عنوان منتخبین استان به مرحله نهایی معرفی می شوند.

کفاشی یاد آورشد: پس از برگزاری مرحله نهایی المپیاد و اعلام نتایج و مشخص شدن نفرات برتر در سه رشته دانش آموزی و چهار رشته دانشجویی، به رسم یاد بود و به منظور تشویق هنرمندان جوایزی از سوی مرکز ملی فرش ایران به آنان اعطا خواهد شد.

طراحی فرش " نشاط فجر با شمس هشتم"

در ادامه مسئول دبیرخانه کشوری فرش دستباف کشور از طراحی بزرگترین فرش با عنوان " نشاط فجر با شمس هشتم" باهماهنگی به عمل آمده بابیشترهنرستانهای سطح کشور توسط دبیرخانه کشوری فرش دستباف که در خراسان جنوبی مستقر است خبر داد.

راد نیا افزود: این طرح باابعاد 92 متردر 22 سانتیمتر،توسط هنرجویان سال دوم وسوم رشته فرش و با استفاده ازنگارههای اسلیمی، ختایی ونقوش بومی بامضمون "انقلاب " و " امام هشتم" در دهه فجر طراحی می شود.

وی با بیان اینکه طراحی طولانی ترین نقشه فرش به شیوه غیر متمرکز وبصورت آماده برای بافت صورت می گیرد، افزود: مهمترین اهداف اجرای این طرح تقویت‌ایمان ‌واعتقاد به ‌مبانی‌اسلام ‌وانقلاب،پرورش‌ روحیه‌ اعتماد به‌ نفس ‌واستقلال‌ شخصیت‌، تبلیغ و ترویج رشته فرش به عنوان یک هنر ملی ، شناخت‌ هنراسلامی ‌وهنرهای ‌ملی و ... است.