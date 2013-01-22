افکار عمومی اسرائیل فهمیده که به رهبران باتجربه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "زیپی لیونی" رهبر حزب تازه تاسیس "حرکت" گفت افکار عمومی رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده که به رهبرانی باتجربه برای هدایت امور خود نیاز دارد نه کسانی که بی تجربه هستند.

وی پس از انداختن رای خود به صندوق در یک حوزه انتخاباتی در رامات هاشارون واقع در شمال شرق تل آویو از هوادارانش خواست آرای خود را هر چه سریعتر به صندوق ها بیاندازند.

به گفته وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی مشارکت اسرائیلی ها در این انتخابات می تواند صهیونیستها را از خواب بیدار کرده و تغییرات اساسی را در این رژیم ممکن کند.

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی در حالی ساعات پایانی خود را پشت سر می گذارد که گمانه زنی ها از پیش بودن حزب لیکود به رهبری "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر حکایت دارد.