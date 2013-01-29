اجرای 1000 برنامه فرهنگی و هنری در امامزاده های خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی پیش از ظهر سه شنبه اظهار کرد: این برنامه ها با مشارکت شهرستانهای خراسان رضوی در امامزاده ها و بقاع شاخص به گونه ای طراحی شده تا همه اقشار از آن بهره مند شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: برای برگزاری برنامه های تدوین شده فرهنگی و مذهبی درایام دهه فجر در امامزاده ها و بقاع متبرکه کمیته های ویژه ای تشکیل شده است.

حجت الاسلام آخوندی تصریح کرد: آذین بندی، برگزاری مراسم لحظه ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، سخنرانی با موضوع انقلاب اسلامی در طول ایام دهه فجر، برپایی نمایشگاه ها در کلیه امامزاده ها و بقاع متبرکه از جمله برنامه های دهه فجر اوقاف و امورخیریه خراسان رضوی است.

وی گفت: غبارروبی مزارشهدا در امامزاده ها و بقاع متبرکه با حضور خانواده شهدا و ایثارگر و تجلیل از مقام شامخ شهدا از برنامه های دیگر اوقاف و امور خیریه در نخستین روز از دهه مبارک فجراست.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: توزیع کتابچه با عنوان امت وحدت در بقاع متبرکه از برنامه های معاونت فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه است.

حجت الاسلام آخوندی بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگر و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه از برنامه های است که با حضور کارکنان ستادی و شهرستانهای خراسان رضوی برگزار می شود.