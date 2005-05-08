مشكل قوه مجريه در كمبود اقتدار است نه اختيار //راه حل مشكلات اقتصادي كشور اصلاح فرهنگ سياسي است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر توكلي رييس مركز پژوهش هاي مجلس كه به استان مازندران سفر كرده بود، در جمع دانشجويان علوم پزشكي در ساري در پاسخ به سوالات آنان با اشاره به اينكه مقوله هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست سه مقوله جدا از هم نيستند، گفت : عرصه فرهنگ عرصه اي قابل نفوذ و عرصه جنگ بين كساني است كه مي خواهند تاثيرگذار باشند و در اين ميان، وسايل ارتباط جمعي ابزاري است كه به ما كمك مي كند تا از داده هاي ديگران بهره مند شويم.

وي با بيان اين كه دولت بايد سياست هاي الزامي، ارشادي، سياستگذاري و اثباتي فرهنگي داشته باشد، افزود : مهمترين راه استحكام فرهنگي اين است كه مردم يك كشور به جهت گيري حاكميت خود باور داشته باشند و براي اين منظور، حاكمان بايد به گفته هاي خود عمل كنند و آنگاه است كه حرف آنان اثرگذار بوده و حفاظت از فرهنگ مردم دروني خواهد شد و من راه حل مشكلات اقتصادي كشور را نيز اصلاح فرهنگ سياسي حاكمان مي دانم.

دكتر توكلي در پاسخ به سوالي در مورد كم بودن حدود اختيارات رييس جمهور با بيان اين كه حدود اختيارات رييس جمهور كم نيست بلكه اقتدار كم است، گفت : بايد كسي بر سر كار بيايد كه نشان دهد با همين اختيارات چه كارهاي بزرگي مي توان انجام داد چرا كه اگر اختيارات رييس جمهور از آن چيزي كه در قانون اساسي آمده فراتر رود، حكومت، مطلقه مي شود.

وي افزود : اختيارات بسيار وسيع براي رئيس جمهور، خطرناك است چون اگر فرض كنيم رئيس جمهور از اختيارات زياد خود سوءاستفاده نمي كند اما چه تضميني وجود دارد كه رئيس جمهور بعدي با استفاده از اختيارات فراواني كه به او داده مي شود، دست به تخريب نظام نزند.

همچنين دكتر توكلي در جمع دانشجويان دانشگاه مازندران در بابلسر نيز حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ گفت.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اين كه در كناره گيري شما از كانديداتوري از ميان دو مقوله اجراي عدالت و يا به قدرت رسيدن اصولگرايان كداميك مهمتر بود، گفت : عدالت مقدس ترين چيزي است كه با فطرت همه عجين است اما عدالت به اين نيست كه من حتما رييس جمهور شوم بلكه براي اجراي آن بايد يك رشته كارها اجرا و از انجام بعضي كارها جلوگيري شود.

وي با بيان اين كه معتقد بودم بهتر از ديگران مي توانم اين وظيفه خطير را به انجام برسانم اما افراد ديگري نيز هستند كه مي توانند اين كار را انجام دهند، افزود : خوشبختانه ادعاي ساليان دور من در خصوص عدالتخواهي و لزوم مبارزه با فقر و فساد و تبعيض به گفتمان مسلط امروز تبديل شده است اما ممكن بود با تعدد كانديدا در جبهه اصولگرايان، بين آنان تشتت به وجود بيايد و قوه مجريه به دست كساني بيافتد كه حتي در حد سخن نيز معتقد به اجراي عدالت و مبارزه با فساد نيستند.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به عملكرد دولت سازندگي در سال هاي پس از جنگ گفت : متاسفانه در آن سالها، حاكمان در هاله اي از تقدس پيچيده شده بودند و اگر كسي از رييس قوه مجريه انتقاد مي كرد او را دشمن پيغمبر مي ناميدند كه شعاري غيرديني و غيرمنطبق با قانون اساسي بود.

دكتر توكلي در پاسخ به اين سوال كه ريشه مشكلات كنوني در كدام حوزه هاست و به نظر شما كدام استراتژي براي برون رفت از اين مشكلات درست است، گفت : رييس جمهور كه اصلي ترين قدرت را برخلاف شايعه موجود در دست دارد بايد با نگاهي ملي و سياست هاي معطوف به ملت، ساده زيستي را در پيش گيرد و مطمئنا اگر سلوك حاكمان، پايگاه طبقاتي، ديدگاه ها و سياست هاي مورد توجه رييس جمهور آينده برخلاف سياست هاي 16 سال گذشته عوض شود، آغاز روند تحول در كشور خواهد بود.

وي در مورد خبري مبني بر عضويت آيت الله جنتي در شورايي براي تصميم گيري در مورد نامزد نهايي اصولگرايان گفت : چنين شورايي اصلا وجود ندارد و اين جوسازي ها براي تخطئه شوراي نگهبان است.

اين استاد دانشگاه در پاسخ به سوالي در مورد شعار مرگ بر آمريكا و بحث رابطه با آمريكا گفت : من در اين هيچ شكي ندارم كه چيزي جز مرگ سزاوار هيات حاكمه زورگو و فاسد آمريكا نيست.

دكتر توكلي تاكيد كرد : ما بر سر شعار حق ضد سلطه آمريكايي ايستاده ايم و مراودات خود با كشورهاي جهان را متناسب با شرايط جهان انجام مي دهيم و من بارها گفته ام كه رابطه با آمريكا را نه مثل شراب حرام و نه مثل نماز واجب مي دانم و بهتر است كساني كه دم از رابطه با آمريكا مي زنند سرنوشت كشورهايي كه با آمريكا رابطه داشتند را بسنجند.