مذاكرات بايرن مونيخ و هانوفر جدي تر شد ؛ هاشميان دريك قدمي هانوفر

به گزارش خبرنگار " مهر" مديران دو باشگاه بايرن مونيخ و هانوفربرسرانتقال هاشميان با يكديگر به توافق رسيده اند. قرارداد هاشميان با بايرن تا سي ژوئن سال 2007 اعتبار دارد با اين حال مسوولان باشگاه مونيخي تصميم گرفته اند كه اين بازيكن را با مبلغ 5/1 ميليون يورو به باشگاه هانوفر انتقال دهند.

هاشميان درحالي به عضويت باشگاه هانوفردرخواهد آمد كه باشگاه هاي آرمنيا بيله فلد، بوخوم، هرتابرلين، مونشن گلادباخ، كلن، مونيخ 1860، مالاگا، آستريا وين، سالزبورگ و فنرباغچه خواستار به خدمت گرفتن اين بازيكن هستند.