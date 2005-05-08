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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۴۵

مذاكرات بايرن مونيخ و هانوفر جدي تر شد ؛ هاشميان دريك قدمي هانوفر

با نزديك شدن به پايان رقابتهاي فوتبال بوندس ليگا آلمان جدايي وحيد هاشيمان مهاجم ملي پوش كشورمان از تيم بايرن مونيخ قطعي شده و قرار است اين بازيكن به تيم هانوفر منتقل شود.

به گزارش خبرنگار " مهر" مديران دو باشگاه بايرن مونيخ و هانوفربرسرانتقال هاشميان با يكديگر به توافق رسيده اند. قرارداد هاشميان با بايرن تا سي ژوئن سال 2007 اعتبار دارد با اين حال مسوولان باشگاه مونيخي تصميم گرفته اند كه اين بازيكن را با مبلغ 5/1 ميليون يورو به باشگاه هانوفر انتقال دهند.

هاشميان درحالي به عضويت باشگاه هانوفردرخواهد آمد كه باشگاه هاي آرمنيا بيله فلد، بوخوم، هرتابرلين، مونشن گلادباخ، كلن، مونيخ 1860، مالاگا، آستريا وين، سالزبورگ و فنرباغچه خواستار به خدمت گرفتن اين بازيكن هستند.

کد مطلب 180584

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