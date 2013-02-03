284 پروژه کشاورزی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رنجبر ضرابی افزود: این پروژه ها افزون بر 403 میلیارد و 260 میلیون ریال هزینه داشته و برای 590 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

رنجبر ضرابی افزود: این پروژه ها شامل 194 پروژه آب خاک و امور فنی و مهندسی، 64 پروژه تولیدات دامی، شش پروژه تولیدات گیاهی، هفت پروژه صنایع تبدیلی و 12 پروژه تعاون روستایی، منابع طبیعی و عشایری وساختمان اداری سازمان جهادکشاورزی استان همدان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: در حوزه آب و خاک 1252 هکتار طرح آبیاری تحت فشار، 125 هزار متر لوله گذاری، هفت استخر ذخیره آب، 4700 متر کانال آبرسانی و مرمت و احیا چهار رشته قنات بطول 5300 متر مورد بهره برداری کشاورزان قرار خواهد گرفت که اشتغال 338 نفر را در این حوزه فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه تولیدات دامی 64 پروژه شامل پنج واحد پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 112 هزار قطعه، سه واحد گوساله پرواری به ظرفیت 250 راس، دو واحد گاوداری شیری به ظرفیت 100 راس، یک واحد بره پرواری به ظرفیت 400 راس، یک واحد گوسفند داشتی به ظرفیت 100 راس، چهار واحد پرورش ماهی به ظرفیت 215 تن و 48 پروژه نوسازی اماکن دامی به مساحت 8000 مترمربع اجرا شده که برای 109 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

رنجبر ضرابی گفت: هفت پروژه صنایع تبدیلی با ظرفیت حدود30 هزار تن برای بهره برداری در ایام دهه فجر آماده شده که با 68 میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار اشتغال 100 نفر را فراهم خواهد کرد.

ضرابی افزود: 18 پروژه دیگر نیز در زمینه های تولیدات گیاهی، تعاونی های تولید، منابع طبیعی و عشایری آماده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به پراکنش شهرستانی پروژه ها گفت: شهرستان نهاوند 65 پروژه، اسدآباد 51 پروژه، بهار 49 پروژه، ملایر 38 پروژه، همدان 28 پروژه، کبودراهنگ 20 پروژه، رزن 20 پروژه، تویسرکان 9 پروژه و شهرستان فامنین چهار پروژه را به خود اختصاص داده اند.

علیرضا رنجبر ضرابی اضافه کرد: جمع پروژه های اجرا شده بخش کشاورزی در سال جاری به بیش از 730 پروژه می رسد و این بدان معناست که در حوزه کشاورزی به صورت میانگین روزانه دو پروژه آماده بهره برداری شده است.