طرح مهرآفرین با جدیت و همکاری دستگاه های اجرایی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علی مبارکی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی طرح مهرآفرین که در استانداری سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: ثبات شغلی و تامین امنیت شغلی افراد شاغل حقی است که افراد باید از آن برخوردار باشند.

وی گفت: بستر رشد و توسعه در هر زمینه در گرو وجود نیروی متخصص و متعهد است که دولت با تصویب طرح مهرآفرین فرصت جذب این نیروها را به وجود آورده است.

وی افزود: طرح مهرآفرین پس از بررسی و آسیب شناسی های طولانی در 29 آذر ماه سالجاری بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور و وزرا و معاونین رئیس جمهور و به استناد اصول 126، 127 و 138 قانون اساسی به تصویب رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان بیان داشت: یکی از موارد این تصویب نامه تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای قراردادی و جذب و استخدام نیروهایی است که با اجرای آن دغدغه امنیت شغلی و ثبات شغلی برخی نیروها مرتفع خواهد شد.

وی گفت: همچنین براساس این مصوبه مقرر شده دولت شرایط استخدام حدود 500 هزار نفر نیرو را در سطح کشور فراهم آورد.

وی به آمار خارج شدگان از نظام اداری کشور اشاره کرد و افزود: طی دولت های هفتم، هشتم، نهم و دهم بیش از 800 هزار نفر تحت عنوان بازنشستگی و بازخرید و ... از سیستم اداری خارج شده اند و با اجرای این مصوبه قدمی در جهت جایگزینی این نیروها برداشته می شود.

مبارکی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان دارای شرایط خاصی است که از جمله آن می توان وجود 102 هزار دانشجو و استقرار بیشترین مراکز دانشگاهی دولتی بعد از تهران و نرخ بالای بیکاری را نام برد که اجرای این طرح و سهمیه جذب سه هزارو 691 نفر در این استان گام بزرگی در جهت حل معضل بیکاری فارغ التحصیلان است.