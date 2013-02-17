مجلس اصلاحیه «مهرآفرین» را مغایر با قانون دانست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون در جلسه روز گذشته اصلاحیه مصوبه مهرآفرین را که پس از ابلاغ ایرادات قانونی آن از سوی رئیس مجلس به تصویب هیات وزیران رسید، رد کرد و مغایر قانون اعلام کرد.

در آینده ای نزدیک نظر هیات تطبیق قوانین مصوبات دولت با قانون به امضای لاریجانی رئیس مجلس خواهد رسید و به دولت ابلاغ می شود.

به گزارش مهر، طبق مصوبه مهرآفرین دولت به استانداران سراسر کشور اختیار استخدام 480 هزار تا 500 هزار نفر را داده است. پس از ابلاغ مغایرت قانونی مصوبه مهرآفرین دولت اصلاحیه ای به تصویب رساند که هم اکنون هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون آن را نیز رد کرده است .

به گفته یک عضو هیات تطبیق مصوبات ، این مصوبه با ابلاغ نظر هیات تطبیق قوانین از سوی لاریجانی و در صورت عدم اصلاح مجدد از سوی دولت ، ملغی شده و پس از ابلاغ این مغایرت در صورتیکه مجریان که همان استانداران هستند به آن عمل نکنند، مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت امروز با اشاره به اصلاح طرح مهرآفرین و رفع ایرادات مورد نظر رئیس مجلس گفته است : مصوبه استخدامی دولت طبق روال قانونی اصلاح شد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.این مصوبه برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و می بایستی طبق مصوبه عمل کنند.