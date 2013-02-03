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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

در شازند/

8 پروژه عمرانی روستایی به بهره برداری می رسد

8 پروژه عمرانی روستایی به بهره برداری می رسد

شازند - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی شازند از بهره برداری از هشت پروژه عمرانی روستایی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 80 میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال یعقوبی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح بهره برداری از شش طرح روستایی افزود: تا پایان ایام الله فجر هشت پروژه عمرانی  شامل زیرسازی و آسفالت معابر روستاهای پرکله، حک سفلی، غینر و قله عباس آباد، ساختمان دهیاری روستاهای سرسختی علیا، غینر و راشان و غسالخانه روستای البرزبه بهره برداری می رسد.

وی افزود: شش طرح عمران روستایی که امروزر افتتاح شد با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 990 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است.

جدول گذاری، واحد گوساله پرواری 50 راسی و زیرسازی و آسفالت معابر روستای کزاز، جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت معابر روستای ظهیرآباد، افتتاح پارک معلم شهر آستانه در فضائی به مساحت 500 مترمربع، سردخانه کشتارگاه شهر آستانه و خط تولید اجاق گاز در شهر آستانه از جمله طرحهای به بهره برداری رسیده بود.

 

کد مطلب 1807630

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