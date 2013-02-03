41 نانوایی غیربهداشتی در اردبیل پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بابایی عصر یکشنبه در جلسه سلامت غذایی اردبیل اضافه کرد: تعطیلی این واحدهای نانوایی غیربهداشتی در اجرای طرح ساماندهی بهداشتی نانوائیهای اردبیل صورت گرفته است.

وی افزود: 25 مرود از این نانواییها از ابتدای اجرای این طرح تعطیل شده بودند که در ادامه و طی روزهای اخیر 16 نانوایی متخلف نیز شناسایی و پلمپ شدند.

به گفته مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت اردبیل این واحدهای نانوایی به علت داشتن نواقص بهداشتی و بی توجهی به اخطاریه های بهداشتی قبلی صادره شده از طرف بازرسان بهداشت تعطیل شده اند.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی بهداشتی نانوائیهای اردبیل از اواخر سال گذشته آغاز شده است، متذکر شد: تاکنون دو هزار و 500 بازرسی بهداشتی در اجرای این طرح انجام شده است.

بابایی ادامه داد: طی این بازرسیها بیش از یک هزار مورد اخطاریه بهداشتی صادر شده و 200 مورد واحد نانوایی متخلف بهداشتی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی از متصدیان نانوایی اردبیل خواست نسبت به رعایت موازین بهداشتی از جمله اخذ کارت بهداشت، گذراندن دوره آموزش بهداشتی، رعایت بهداشت فردی و بهداشت ساختمان محل نانوایی اقدام کنند.

