نظارت بهداشتی بر ۲۸۲۵ نانوایی کردستان تشدید شد

خالد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز طرح سه‌ماهه تشدید بازرسی از ۲۸۲۵ واحد خبازی استان خبر داد و گفت: در نخستین هفته اجرای این طرح ۲۲۱ نانوایی مورد بازرسی قرار گرفت که برای ۱۶۳ واحد اخطاریه بهداشتی صادر شد.

خالد رحمانی اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح بهداشت واحدهای خبازی و صیانت از سلامت مردم، طرح پایش و تشدید نظارت بر وضعیت بهداشتی نانوایی‌های استان از چهارم مهرماه و همزمان با روز جهانی بهداشت محیط آغاز شده است.

وی افزود: اجرای این طرح با مشارکت ۲۲۵ بازرس بهداشت محیط انجام می‌شود و وضعیت بهداشتی واحدهای خبازی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صدور ۱۶۳ اخطاریه در نخستین هفته بازرسی‌ها

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در هفته نخست اجرای طرح، ۲۲۱ واحد خبازی توسط بازرسان بهداشت محیط مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.

رحمانی بیان کرد: در جریان این بازرسی‌ها، برای ۱۶۳ واحد که دارای نواقص بهداشتی بودند، اخطاریه صادر شد و یک مورد نیز به دلیل تخلفات مشاهده‌شده برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی تأکید کرد: هدف از این بازرسی‌ها صرفاً تذکر و برخورد نیست، بلکه ارتقای مستمر شرایط بهداشتی نانوایی‌ها و پیشگیری از بروز مشکلاتی است که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: واحدهای خبازی موظف هستند الزامات مربوط به بهداشت محیط و ساختمان، بهداشت فردی کارکنان، سلامت و پاکیزگی ابزار و تجهیزات و همچنین شرایط نگهداری و عرضه مواد غذایی را رعایت کنند.

رحمانی افزود: در صورت مشاهده نواقص یا تخلفات بهداشتی، با توجه به نوع و میزان تخلف، اقدامات قانونی و نظارتی لازم انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار نظارت بر نانوایی‌ها در قالب این طرح می‌تواند به کاهش نواقص بهداشتی و افزایش اطمینان شهروندان نسبت به سلامت نان مصرفی کمک کند.

شهروندان تخلفات بهداشتی را گزارش کنند

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا داشتن شکایت در زمینه مسائل بهداشتی واحدهای خبازی، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.

رحمانی گفت: گزارش‌های ثبت‌شده در این سامانه توسط بازرسان بهداشت محیط بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری خواهد شد.