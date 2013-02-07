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۱۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

همزمان با سراسر کشور/

سومین جشنواره فرش دستباف در استان کرمانشاه برگزار می شود

سومین جشنواره فرش دستباف در استان کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مسئول واحد فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: سومین جشنواره فرش دستباف همزمان با 22 استان دیگر کشور در فروشگاه های منتخب استان برگزارمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چراغی هدف ازبرگزاری این جشنواره را معرفی فرش دستباف به مصرف کنندگان، ایجاد انگیزه ، تحرک ، رونق در بازار داخلی ، ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد مشتریان برشمرد.

وی ابراز داشت: برگزاری این جشنواره علاوه براطمینان خاطر بخشیدن به خریداران سبب ایجاد فضای کسب و کار و افزایش فروش داخلی و به تبع آن تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

وی تصریح کرد: فروشگاه های انتخاب شده برای اجرای این طرح باید تولیدات خود را با تخفیف حداقل پنج درصد به خریداران عرضه کنند.

چراغی اظهار داشت: خریداران فرش می توانند در صورت عدم رضایت از خرید خود تا 72 ساعت پس از خرید فرش آن را به فروشنده عودت دهند.

مسئول واحد فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: خریداران باید به فاکتور های مخصوص جشنواره و لیبل پشت فرش عرضه شده توجه کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف توسط فروشگاه های منتخب مراتب را با شماره تلفن های 7276472و 8243114، ستاد برگزاری جشنواره فرش دستباف استان کرمانشاه در میان بگذارند.

چراغی اظهار داشت: اسامی و آدرس فروشگاه های منتخب درسایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه به نشانی http://kermanshah.mim.gov.ir  است.
 

کد مطلب 1811495

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