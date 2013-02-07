سومین جشنواره فرش دستباف در استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چراغی هدف ازبرگزاری این جشنواره را معرفی فرش دستباف به مصرف کنندگان، ایجاد انگیزه ، تحرک ، رونق در بازار داخلی ، ایجاد اطمینان خاطر و جلب اعتماد مشتریان برشمرد.

وی ابراز داشت: برگزاری این جشنواره علاوه براطمینان خاطر بخشیدن به خریداران سبب ایجاد فضای کسب و کار و افزایش فروش داخلی و به تبع آن تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

وی تصریح کرد: فروشگاه های انتخاب شده برای اجرای این طرح باید تولیدات خود را با تخفیف حداقل پنج درصد به خریداران عرضه کنند.

چراغی اظهار داشت: خریداران فرش می توانند در صورت عدم رضایت از خرید خود تا 72 ساعت پس از خرید فرش آن را به فروشنده عودت دهند.

مسئول واحد فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: خریداران باید به فاکتور های مخصوص جشنواره و لیبل پشت فرش عرضه شده توجه کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف توسط فروشگاه های منتخب مراتب را با شماره تلفن های 7276472و 8243114، ستاد برگزاری جشنواره فرش دستباف استان کرمانشاه در میان بگذارند.

چراغی اظهار داشت: اسامی و آدرس فروشگاه های منتخب درسایت سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه به نشانی http://kermanshah.mim.gov.ir است.

