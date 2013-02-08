به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست شامگاه پنچشنبه در جلسه شورای اداری خراسان‌رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انسجام ملی سبب به رسمیت شناختن حقوق ایران در مذاکرات شده و در حال حاضر کشورهای تحریم ‌کننده در توسعه روابط با ایران، با یکدیگر رقابت خواهند‌ کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص فتنه 88 بیان کرد: این فتنه جنگ روانی استکبار علیه ایران بود و همواره انتخابات رئیس‌جمهوری نخستین امید دشمن برای برهم زدن آرامش و ثبات نظام اسلامی ایران بوده است.

امروز نقطه امید دشمن با شکست روبرو شد

وی ادامه داد: امروز نقطه امید دشمن در برابر وحدت و انسجام مردم ایران با شکست و سرخوردگی روبه‌رو شده است.

وی یادآور شد: نظام سلطه تمام فشارهای و تحریم‌های اقتصادی را تا زمان انتخابات بر روی ملت ایران به کار می‌گیرد تا مردم را با دوگانگی روبرو کرده و از نظام اسلامی دلسرد کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران امروز راه توانایی، وحدت و اقتدار را پیدا کرده‌اند، افزود: امروز در شرایط حساسی قرار داریم و باید با دقت نظر فتنه‌های دشمن را مدیریت کرده و راه نفوذ را از آنان بگیریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: هم اکنون دشمنان توطئه‌ها و فتنه‌هایی را طراحی کرده‌اند تا بتوانند ملت ایران را از درون با مشکل روبه‌رو کنند اما آنها به اهداف شوم خود دست نخواهند یافت.

ایران در صحنه‌های منطقه‌ای به یک قدرت تبدیل خواهد شد

وی تصریح کرد: سیاست خارجی کشور باید با کمک تمامی دستگاه‌ها در مسیر تحولات منطقه‌ای به نفع ملت‌ها پیش برود زیرا در این صورت جلوی فتنه‌ها گرفته می شود و این کشور در صحنه‌های منطقه‌ای به یک قدرت تبدیل خواهد شد.

وی در خصوص سوریه نیز بیان کرد: بهترین راه حل برای آرام شدن درگیری‌های این کشور پیشنهاد شش ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران است که بیشتر کشورهای همسایه با آن موافقت کرده‌اند

وی با بیان اینکه کشور سوریه با یک فتنه بزرگ روبه‌رو شد، افزود: گروه‌های مسلح و تروریست‌ها برای سقوط دولت همکاری کردند اما هدف آنها نابود شد.

ملت پشت رهبر ایستاده اند

سخنگوی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن عنوان کرد: مردم باید این روز را به شکل پرشور و استواری برگزار کنند و اجازه نفوذ دشمنان را به داخل کشور ندهند.

وی یادآور شد: حضور فعال و منسجم مردم در راهپیمایی 22 بهمن در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 موثر است زیرا با این اقدام خود به جهانیان نشان می دهیم که ملت پشت رهبر ایستاده اند آنگاه نوع سیاست‌گذاری آنان در قبال ایران تغییر می کند.