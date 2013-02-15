آقا تهرانی:احمدی نژاد باید سخنانش را تعدیل و لاریجانی آخر سخنانش را اصلاح می کرد

به گزارش خبرنگار مهر مرتضی آقاتهرانی در حاشیه همایش جبهه پایداری در پاسخ به این سئوال که آیا لنکرانی گزینه نهایی شما برای انتخابات ریاست جمهوری است ، گفت: می تواند باشد یا نباشد. اسامی نوشته شده و روی آنها کار می شود انشاءالله در آینده نزدیک آنها را اعلام می کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص درباره یکشنبه سیاه مجلس گفت: یکشنبه بدی بود و چند عامل وجود داشت. اول خود استیضاح بود که باید در آن دقت بیشتر می شد. هیات رئیسه باید با دقت بیشتری جریان استیضاح را کنترل می کرد همچنین نمایندگان در صحبت هایشان رعایت لازم را می کردند.

آقاتهرانی گفت: احمدی نژاد باید صحبت هایش را تعدیل می کرد و قسمت آخر سخنرانی لاریجانی نیز باید اصلاح می شد.

وی در پاسخ به این سئوال که شعار انتخاباتی شما چیست؟ گفت: اینها را سخنگو جواب می دهد.

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص بداخلاقی مسئولین و اینکه اصولگرایان باید بر چه مبنایی حرکت کنند پرسید که آقاتهرانی پاسخ داد: مسئولین باید اصولگرا باشند و دقیقا بر اساس ضوابط اسلامی پیش روند.

وی گفت: باید طبق ولایت مداری پیش رویم و ببینیم حضرت آقا چه می خواهند.