به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم سالگرد شهید احمد سوداگر از فرماندهان جنگ اظهار داشت: شهید سوداگر یکی از دردانه های دفاع مقدس بود و تمام عمرش را در این دوران مصروف کرد.

لاریجانی گفت: ویژگی اصلی شخصیت ایشان شرایط روحی ای بود که از دوران دفاع مقدس کسب کرده بود و این گونه انسانها را امام خمینی (ره) توانست در مکتب خود تربیت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تامل در زندگی این شهدا یک ویژگی مشترک را به یاد می آورد و نشان می دهد امام توانست علاوه بر مکتب سیاسی، مکتب تربیتی نیز ایجاد کند.

لاریجانی با بیان اینکه این انسانها را شهید مطهری انسانهای مسلکی می نامید گفت: آنها در زندگی خصوصی و اجتماعی شان مرام داشتند و به تعبیر جلال آل احمد هِرهِری مسلک نبودند. نقطه مقابل هِرهِری مسلکان انسانهای مسلکی هستند که ویژگی آنها این بود که با عقیده زندگی می کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران یک درخشندگی در دوران معاصر ایجاد کرد گفت: خصوصیات انسانهای مسلکی جاذبه و دافعه آنهاست. یکی این انسانها اهل نفاق نیستند که تنها جاذبه داشته باشند بلکه به نوعی اشداء علی الکفار و روحما بینهم هستند برخلاف عده ای که اشداو علی الرفقا هستند.

لاریجانی خصوصیت دوم انسانهای مسلکی را این گونه بیان کرد که آنها در زندگی فردی با تقوا و اهل شریعت هستند. اهل اخلاق و عبادت می باشند و حلال و حرام سرشان می شوند و صریح الاعتقاد هستند. این گونه انسانها طبق مکتب اهل بیت که امروز توسط روحانیت و مراجع به ما رسیده است یعنی همان اسلام ناب محمدی عمل می کنند.

وی افزود: یکی از مشکلات ما قبل و بعد از انقلاب این بود که یک عده پابرهنه وارد تفکر اسلامی می شدند و بدون تحمل هرگونه سختی اظهارات سطحی می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش به قبل از انقلاب اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در آن ایام کتابی از بنی صدر چاپ شد که نقد جدی به روحانیت کرده و معتقد بود هر گاه فکر اسلامی نهادمند شود از حرکت می ایستد و چون روحانیت یک چیز نهادمند شده است باید از روحانیت عبور کرد.

لاریجانی تصریح کرد: البته بنی صدر در آن زمان امام را مستثنی می دانست و یک چیزهایی را برای خودش می بافت چون سازندگی اش خوب بود.

وی گفت: بنی صدر چون زحمت نکشیده و سختی های این مسیر را درک نکرده بود با اظهاراتش انحراف ایجاد می کرد. او حتی سواد زیادی نداشت و آیات قرآن را غلط می خواند و ترجمه می کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با کم سوادی نمی شود اسلام را درست فهمید گفت: اینکه امام خمینی روی مرجعیت تاکید می کرد و می گفت مبادا از مرجعیت جدا شوید به خاطر این بود که اسلام راه و روش دارد و انسانهایی که در مکتب امام تربیت شده اند راه و روش امام را قبول داشتند.

لاریجانی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب نیز از این طیف آدمهای سطحی نیز داشتیم اظهار داشت: شهدا اهل شریعت بودند و راه جدیدی را برای خود در پیش نمی گرفتند. آنها از نظر سیاسی نیز انسانهای آرمانگرا و معتقد به اسلام بودند.

وی با اشاره به اینکه شهدا با اعتقاد به حکومت اسلامی و ولایت فقیه باعث آزادی خرمشهر و توفیقات مکرر در جنگ شدند گفت: در همان زمان نیز بنی صدر این گونه فکر می کرد که ما باید به شکل اشکانیان با دشمن بجنگیم و نمی گذاشت فرزندان امام در سپاه و ارتش اقدامی انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی بنی صدر عزل شد نیروهای حزب اللهی وارد جبهه شدند و ارتباط معنوی جبهه ها و ولایت فقیه شکل گرفت و حرکت آغاز شد.

لاریجانی در ادامه افزود: در حوزه سیاست نیز همین طور بود و در حزب جمهوری اسلامی شهید بهشتی، شهید باهنر و مقام معظم رهبری نیز در پی این بودند تا آدمهای مسلکی بسازند که اهل معامله نباشند.

وی گفت: بهشتی پای عقیده اش ایستاد و معامله نکرد، شهید مطهری نیز خونش را پای عقیده اش داد و این دو بزرگوار به راهشان اعتقاد داشتند.

نماینده مردم قم راه سوم انسانهای مسلکی را اهل مجاهدت بودن آنها خواند و تصریح کرد: این انسانها برای شهادت پر پر می زدند و خصوصیت اینکه انقلاب ما در منطقه تحولی را ایجاد کرد به خاطر ویژگی مجاهدت است و انسانهای مجاهد همیشه شرایط را عوض کرده و ذلت را از بین می برند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اهل شهدا اهل مجاهدت نبودند امروز ایران سرافراز نبود گفت: برخی کشورهای منطقه با اینکه گاز و نفت و پول دارند اما به خاطر نداشتن روحیه مجاهدت با یک تلفن وزیر امورخارجه آمریکا به خود می لرزند.

لاریجانی اهل برنامه ریزی بودن را چهارمین ویژگی انسانهای مسلکی دانست و گفت: برنامه ریزی در زندگی شهید سوداگر که در بخش اطلاعات و عملیات فعالیت می کرد بیشتر دیده می شود و ایشان زندگی پیچیده ای داشت.

وی افزود: استفاده بهینه در جنگ و غیر جنگ ضروری است و عقلانیت اسلامی یکی از مهمترین روشها در برنامه ریزی و بهره برداری از منابع است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عقل چراغ راه است اما نه به تنهایی بلکه دین عقل را کامل می کند. اگر از عقلانیت اسلامی استفاده کنیم گزاف نیست و در برنامه باید به هر دوی اینها توجه داشت.

لاریجانی با اشاره به اینکه چرا در جامعه بی اخلاقی بوجود می آید گفت: بی اخلاقی ها به این خاطر است که دیگر شب زنده داری ها که حاصل آن تقوا و صبر بود کم شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در پناه این مسلک در حوزه فرهنگ، هنر و سیاست گفت: حتی در سیاست نیز ما پیشرفته کرده ایم چرا که سیاست ایران دیگر بسیط نبوده و پیچیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران بهترین استراتژی را در مسائل منطقه داشت و در عراق که بهترین کشورها مانند آمریکا و روسها اشتباه کردند جمهوری اسلامی ایران درست عمل کرد. هچنین در موضوع فلسطین و جنگ 33 روزه و انقلاب های منطقه ای نیز جمهوری اسلامی ایران استراتژی درستی را در پیش گرفت و عمدتا این سیاست ها با تدبیر و هدایت مقام معظم رهبری بود.

لاریجانی با اشاره به مسئله هسته ای ادامه داد: شاید در مسئله هسته ای دشمن درشت گویی کند اما با تدبیر و هدایت رهبر معظم انقلاب امروز، ایران هسته ای البته از نوع صلح آمیز است.

وی با اشاره به فراز و فرودهایی که در طول این 34 سال در داخل کشور رخ داد اضافه کرد: این اتفاقات باعث شد تا تجربه و ظرفیت مردم بیشتر شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به دوران دوم خرداد اشاره کرد و افزود: در این دوران حتی به ولایت فقیه نیز اشکال می گرفتند اما پاسخ خود را نیز می شنیدند و گذر این دوران باعث شد جامعه تجربه بیشتری کسب کند.

لاریجانی اظهار داشت: یک نکته کاملا در سیاست داخلی و خارجی ما در طول این 34 سال کاملا مکشوف بود و دو عامل، ایران را در این مدت قوی نگه داشت. یکی وحدت درونی ملت که هیچگاه راه خودش را گم نکرد و دیگری نقش ولایت فقیه؛ که در شرایط سخت کشور را سامان داد.

وی گفت: در مسائل مهم منطقه ای نیز که جمهوری اسلامی ایران استراتژی دقیقی داشت به خاطر وجود ولایت فقیه بود و گرنه در دولت های مختلف شاهد فراز و فرودهایی بودیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز در آستانه فریبکاری جدیدی از آمریکایی هستیم گفت: رهبر معظم انقلاب دیروز سخنان بلیغی را بیان کردند و تحلیل روشنی از برنامه و هدف آمریکایی ها فرمودند.

لاریجانی با بیان اینکه چرا آمریکایی ها از این شگرد برای مذاکره با ایران استفاده می کنند با طرح این سئوال که آیا آنها به دنبال حل مسائل خود با ایران هستند یا خیر، گفت: انسانهایی که ذهن های ساده دارند این گونه فکر می کنند؛ آمریکا بدنبال ماجراجویی جدیدی است و نقشه جدیدی را برای جهان کشیده است. آنها سعی می کنند اطراف فلسطین را به هم نزدیک کنند و از جمله نقاط مهمی را که هدف گرفته اند جمهوری اسلامی ایران است.