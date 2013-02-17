به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد عصر امروز یكشنبه در جلسه هیات دولت تصریح كرد: هرگز به ناراحتی مقام معظم رهبری راضی نبوده و نیستم.
در این جلسه برخی از اعضای دولت نیز در فضایی معنوی و صمیمی در سخنانی بر پایداری دولت به استمرار مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و خنثی كردن توطئه های دشمنان تاكید كردند.
در ادامه این جلسه تعدادی از مسائل اجرایی كشور مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.
احمدینژاد در جلسه هیات دولت:
دولت تا آخرین لحظه به رهبری عزیز وفادار خواهد بود/ هرگز به ناراحتی رهبری راضی نبوده و نیستم
رییس جمهور با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب تاكید كرد: دولت تا آخرین لحظه مسئولیت خود نسبت به رهبری عزیز وفادار و در كنار معظم له خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد عصر امروز یكشنبه در جلسه هیات دولت تصریح كرد: هرگز به ناراحتی مقام معظم رهبری راضی نبوده و نیستم.
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