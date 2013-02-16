خبری که صنعت پسته را لرزاند/ آجیل شب عید تجارت 1.7 میلیارد دلاری را قربانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه خبری در برخی رسانه های داخلی مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته ایران به مدت شش ماه به بازارهای جهانی منتشر شد!

این درحالی است که ایران به صورت سنتی نخستین تولید کننده پسته جهان محسوب می شود و در این میان استان کرمان 70 درصد پسته ایران را تولید می کند و هزاران نفر در زمینه تولید و فرآوری و صادرات پسته در استان کرمان و دیگر استانهای پسته خیز کشور فعال هستند.

صادرات این محصول که سالانه تولیدی بیش از 200 هزار تن را تجربه می کند ارز آوری معادل 1.7 میلیارد دلار به صورت سالانه برای کشور به همراه دارد و در واقع پر منفعت ترین کالای صادراتی غیر نفی کشور محسوب می شود.

حضور پسته آمریکایی در پشت مرزهای ایران

پس از ایران آمریکا به خصوص در دشتهای فلوریدا و بعد از آن ترکیه قرار دارند که طی سالهای اخیر سعی در به دست آوردن بازار سنتی ایران در قاره های اروپا، آمریکا، و بخشهایی از آسیا دارند و با استفاده از حربه های سیاسی و انحصاری اتحادیه اروپا تا حدودی نیز در این خصوص موفق بوده اند به طوریکه بخش قابل توجهی از بازار آمریکا و اروپا هم اکنون در دست پسته کاران آمریکایی و ترک قرار گرفته است و حتی در برخی کشورهای همسایه ایران نیز پسته آمریکا در حال عرضه است و در حقیقت پسته خارجی به پشت مرزهای ایران نیز رسیده است.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص پسته ایران این است که با وجود تمام دسیسه های غرب برای ضربه زدن به بازار پسته ایران هم اکنون پسته ایران به دلیل کیفیت بسیار بالا همچنان مشتریهای خود را حفظ کرده است حتی در طول دوران دفاع مقدس و تحریمهای مختلف روند صادرات و ارز آوری پسته ایران متوقف نشده است زیرا بازار انحصاری پسته ایران بسیاری از مشتریان را به ناچار به خود جذب می کند.

اما طی روزهای گذشته خبری تعجب آور در خصوص پسته ایران منتشر شده است که موجب نگرانی هزاران نفر فعال صنعت پسته در کشور و استان کرمان شده است.

نعویق شش ماه ارزآوری در بازار جهانی پسته!

گفته می شود دولت صادرات پسته ایران به بازارهای جهانی را برای مدت شش ماه به تعویق در آورده است و این تصمیم در جلسه تنظیم بازار گرفته شده است.

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قاسم نوده‌فراهانی، عضو ستاد تنظیم بازار در مصاحبه با رسانه ها بر این امر صحه گذاشته است و این مسئله بر نگرانی تجار و صادرکنندگان پسته در ایران افزوده است.

با توقف شش ماه صادرات پسته ایران که تصمیمی بسیار عجیب در زمینه تجارت خارجی کشور طی سالهای اخیر محسوب می شود این تصمیم عملا در شرایط کنونی که ارز یکی از مشکلات اساسی کشور محسوب می شود ارز آوری میلیاردی پسته را با خطر مواجه خواهد کرد.

بازارهای انحصاری ایران در چنگال رقبیان خارجی/ خودتحریمی از نوع عجیب

در نهایت در صورت عدم وجود تجار ایرانی در بازارهای خارجی بازارهای کشورهای مختلف به سمت آمریکا و ترکیه روی خواهند آورد و در نتیجه اقتصادی که سالها کشاورزان و بخش خصوصی ایران برای به دست آوردنش تلاش کرده بودند به یکباره به دست رقیبان خواهد افتاد.

ریشه توقف ممنوعیت صادرات این محصول استراتژیک که جزو کالاهای لوکس ایرانی در بازار جهانی محسوب می شود از سوی ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت در بازار داخلی برای تامین آجیل شب سال اعلام شده است!

برای اینکه شب عید پسته بخوریم صنعت پسته را در معرض خطر قرار می دهیم!

این درحالی است که صادر کنندگان پسته پس از گذشت سالها برای نخستین بار توانسته اند در رقابت با پسته آمریکایی به موفقیتهای چشمگیر دست پیدا کنند و پسته ایران را با رقمی نزدیک 40 هزار تومان برای هر کیلوپسته به فروش برسانند.

نکته جالب توجه این است که در حالی ستاد تنظیم بازار تصمیم به جلوگیری از صادرات پسته برای کاهش قیمت داخلی گرفته است که در حال حاضر که نزدیک یک ماه به نوروز باقی مانده است پسته مورد نیاز بازار داخلی از قبل با قیمت گذشته خریداری شده است و با همان قیمت در مراکز توزیع آجیل برای فروش نگهداری می شود و جلوگیری از صادرات پسته هیچ گونه تاثیری بر نرخ پسته داخلی نمی گذارد و بازار پسته در خارج از کشور را نیز نابود خواهد کرد و زحمات چندین ساله کشاورزان را به باد خواهد داد.

مسئولان تجدید نظر کنند/ صادرات غیر نفتی در خطر قرار دارد

نائب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز تاسف از اتخاذ چنین تصمیمی گفت: این تصمیم هیچ تاثیری بر نرخ پسته در بازار داخلی نخواهد گذاشت.

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در جلسه تنظیم بازار طی تصمیمی غیر کارشناسی و ناگهانی اعلام شده است که صادرات پسته ایران برای شش ماه برای تنظیم بازار داخلی ممنوع می شود.

وی تصریح کرد: من فکر میکنم اطلاعات صحیح به مسئولان منتقل نشده است و در نهایت نتیجه آن اتخاذ این تصمیم بوده است.

فدا کردن صادرات 185 هزارتنی برای مصرف 5 هزارتنی داخل!

جلال پور افزود: پسته محصولی است که 20 سال قبل صادراتش آغاز شده است و در طول این سالها زحمات بسیاری برای توسعه صنعت پسته ایران کشیده شده است و هم اکنون 200 هزار تن محصول پسته سالانه در کشور تولید می شود که از این میزان تنها در طول سال 15 هزار تن استفاده داخلی دارد که مصرف شب سال این محصول برای آجیل طبق تخمین صورت گرفته تنها پنج هزار تن است در واقع با این تصمیم تنها برای تامین پنج هزار تن ارزان قیمت پسته برای نیاز داخلی 185 تن صادرات محصول با میلیاردها دلار ارز اوری در شرایط کنونی کشور به خطر خواهد افتاد.

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رئیس انجمن پسته افزود: در طول این سالها برای به دست آوردن بازارهای جهانی پسته تلاش شبانه روزی شده است و یک به یک این بازارها با تلاش به دست آمده است و با این تصمیم بازارهای خارجی خود را تقدیم رقیب آمریکایی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در ابتدا بازار اصلی پسته ایران آمریکا بود که با تولید پسته در آمریکا این بازار از دست ما خارج شد و درنهایت پسته ایران به سمت اروپا روی آورد و به دلیل اختلافات با اتحادیه اروپا این اتحادیه پسته ایران را تحریم کرد و هم اکنون بازار پسته ایران آسیای دور و کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

دو دستی اعتبار پسته ایران را هدر می دهیم

جلال پور گفت: در صورت عملی شدن این تصمیم رسما این بازارها هم در حالی به رقیبان داده می شود که بسیاری از تجار ایرانی طبق روال عادی اقدام به بستن قرار داد کرده اند و لغو آنها به اعتبار بازار پسته ایران برای سالهای بعد نیز لطمه خواهد زد.

پسته مورد نیاز نوروز را به صورت مستقیم به مصرف کنندگان می دهیم

نائب رئیس اتاق ایران گفت: انجمن پسته آمادگی خود را برای توزیع پنج هزار تن پسته با نرخ 30 تا 35 هزار تن بدون واسطه و در بازارهای عرضه مستقیم به مشتریان اعلام می کند و این امر بهترین راهکار برای شکستن قیمت پسته است.

وی گفت: هم اکنون مغازه داران پسته مورد نیاز برای تامین نیاز بازار در شب عبد را خریداری کرده اند و با همان قیمت خرید نیز به مصرف کننده می دهند و شوک وارد شده به صنعت پسته صادراتی تنها اثری که دارد بازار خارجی و ارز آوری را از بین می برد و هیچ اثری برای متعادل کردن قیمتها در بازار داخلی نخواهد داشت.

وی گفت: هم اکنون 150 هزار شغل از طریق تولید پسته در کشور ایجاد شده است و یک میلیون نفر از این را ارتزاق می کنند و فعالیت 400 هزار هکتار باغ به این تصمیم وابسته است.

وی ادامه داد: جلوگیری از صادرات تنها نتیجه ای که دارد باز کردن راه برای رقیبان در بازارهای جهانی است.

جلال پور افزود: از مسئولان می خواهیم در تصمیم خود تجدید نظر کنند و در شرایطی که سال تولید ملی و حمایت از تولید و صادرات است با چنین تصمیمی به صنعت پسته ضربه وارد نشود.



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گزارش: اسما محمودی