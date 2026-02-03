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۱۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

برنامه‌های شاد شعبانیه در ۱۰ محله منطقه ۱۱ در حال اجرا است

برنامه‌های شاد شعبانیه در ۱۰ محله منطقه ۱۱ در حال اجرا است

معاون فرهنگی منطقه ۱۱ تهران از اجرای برنامه‌های شاد خیابانی و استقرار مواکب پذیرایی در محلات این منطقه به مناسبت اعیاد شعبانیه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد پوراحمد معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱۱ تهران با تبریک اعیاد خجسته شعبانیه، دهه مبارک فجر و نیمه شعبان گفت: با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت فضای شاد و مردمی، اجرای برنامه‌های متنوع خیابانی و فعالیت مواکب پذیرایی را به‌صورت محله‌محور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این برنامه‌ها از یازدهم بهمن‌ماه آغاز شده و هم‌اکنون در ۱۰ نقطه از میادین و محلات منطقه ۱۱ در حال اجراست و تا چهارشنبه شب، همزمان با نیمه شعبان، ادامه دارد.

پوراحمد همچنین از برگزاری جشن مردمی نیمه شعبان خبر داد و گفت: فردا همزمان با نیمه شعبان، جشن بزرگ مردمی برگزار می‌شود و مواکب پذیرایی، فرهنگی، کودک و سرگرمی، سلامت و برنامه‌های استیجی شهرداری منطقه ۱۱ در ظلع جنوبی میدان ولیعصر در کنار دیگر غرفه های موجود در جشن از ساعت ۱۵ تا ۲۰ فعال خواهند بود.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای محله‌محور این برنامه‌ها با مشارکت شهروندان، نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی و تقویت امید در منطقه ۱۱ دارد.

کد مطلب 6738934

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