تداوم مذاکرات بر سر نحوه صادرات پسته/ صادرات متوقف نشد

کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: حسب تصمیم گیری کارگروه کنترل بازار و اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات پسته کماکان ادامه دارد و جلسات سازمان توسعه تجارت ایران با تولید کنندگان پسته نیز علاوه بر امروز در روزهای آینده نیز تداوم خواهد داشت.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به دلیل اینکه هم اکنون پسته ایرانی جایگاه مناسبی در بازارهای بین المللی دارد تصمیم بر این شد که صادرات پسته کماکان تداوم یابد تا این بازارهای صادراتی حفظ شود اما تامین بازار داخلی نیز در اولویت تولید کنندگان قرار گیرد.

وی ارزآوری سالانه پسته را 1.5 میلیون دلار و بازار پسته دنیا را متعلق به ایران و آمریکا دانست و خاطرنشان کرد: سهم ایران از بازار جهانی پسته نباید از دست برود. به گفته کرمانشاهی، هم اکنون براساس آخرین توافقات صادرات پسته کماکان ادامه خواهد یافت.