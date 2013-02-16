قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار از مرز 60 هزار تومان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله تركي گفت: تا پايان فروردين ماه براساس برنامه ريزي‌هايي صورت گرفته، هيچ كمبود كالايي در سطح استان وجود ندارد و اگر در حوزه اي هم كمبود احساس مي شود، ناشي از مشكلات در حيطه عرضه است.

وي وضعيت توزيع پسته و خشكبار در نمايشگاه هاي بهاره را نامشخص دانست و افزود: قيمت سال گذشته پسته در بازارهاي استان 21 هزار تومان بود كه اين رقم در حال حاضر به قيمت صادراتي آن يعني يیش از 60 هزار تومان رسيده است و اگر اتحاديه خشكبار قيمت منطقي پسته را اعلام نكنند، مرزهاي صادرات اين كالا بسته و در بازار داخلي هم توزيع نخواهد شد.