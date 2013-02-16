  1. اقتصاد
  2. بازار
۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار از مرز 60 هزار تومان گذشت

قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار از مرز 60 هزار تومان گذشت

معاون برنامه ريزي استانداري تهران با اشاره به اينكه اجازه توزيع آجيل شب عيد با قيمت صادراتي را در بازارهاي استان تهران نمي دهيم، گفت: اگر اتحاديه خشكبار نسبت به كاهش ميزان قيمت آجيل اعلام شده اقدام نكند اجازه صادرات و فروش داخلي نخواهيم داد، ضمن اینکه قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار در حال حاضر به يیش از 60 هزار تومان رسيده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله تركي گفت: تا پايان فروردين ماه براساس برنامه ريزي‌هايي صورت گرفته، هيچ كمبود كالايي در سطح استان وجود ندارد و اگر در حوزه اي هم كمبود احساس مي شود، ناشي از مشكلات در حيطه عرضه است.

وي وضعيت توزيع پسته و خشكبار در نمايشگاه هاي بهاره را نامشخص دانست و افزود: قيمت سال گذشته پسته در بازارهاي استان 21 هزار تومان بود كه اين رقم در حال حاضر به قيمت صادراتي آن يعني يیش از 60 هزار تومان رسيده است و اگر اتحاديه خشكبار قيمت منطقي پسته را اعلام نكنند، مرزهاي صادرات اين كالا بسته و در بازار داخلي هم توزيع نخواهد شد.

کد مطلب 1816590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها