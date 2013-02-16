جواهیر سوکای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان برای دیدار با پرسپولیس در چارچوب رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور اظهار داشت: بازی با پرسپولیس یکی از دیدارهای سخت ما به حساب میآید زیرا پرسپولیس تیم بزرگی است و ما باید برای ارتقای جایگاه خود در جدول، مقابل این تیم به پیروزی برسیم.
وی ادامه داد: سپاهان در مسابقه فردا با استفاده از همه بازیکنان خود به میدان میرود و اگرچه پرسپولیس چند بازیکن خود را در دیدار با ما ندارد اما مطمئنم که جایگزینان خوبی برای این بازیکنان به میدان میفرستد بنابراین ما کار سختی مقابل قرمزپوشان پایتخت در پیش داریم.
مهاجم سپاهان با بیان اینکه شرایط سپاهان برای کسب پیروزی مقابل پرسپولیس بهتر است، بیان داشت: ما در بازیهای اخیر خود نتایج بسیار خوبی گرفتهایم و نشان دادهایم که شایسته پیروزی و قهرمانی هستیم و به نظرم شانس ما برای پیروزی در بازی فردا مقابل پرسپولیس بیشتر است.
وی با اشاره به اشتباهات داوری در بازیهای اخیر تیمش افزود: تیم ما در بازیهای گذشته از اشتباهات داوری ضرر بسیاری کرده اما ما باید بر این ضررها غلبه کرده و نشان دهیم که شایسته قهرمانی هستیم.
مهاجم سپاهان با بیان اینکه تیم اصفهانی شایسته پیروزی مقابل استقلال در جام حذفی نیز هست، اضافه کرد: مطمئنم پیروزی مقابل پرسپولیس پیشزمینه پیروزی ما مقابل استقلال خواهد بود و ما استقلال را در ورزشگاه آزادی میبریم تا در جام حذفی نیز نتایج خوبی کسب کرده باشیم.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در چارچوب رقابتهای هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 17:15 یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
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