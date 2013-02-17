به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد. حواشی دیگر این دیدار را در زیر می خوانید:

محمود کریمی دستیار ایرانی کرانچار در طول بازی در کنار خط زمین حضور داشت. در نقطه مقابل یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم در طول 90 دقیقه از کنار خط طولی تیمیش را هدایت می کرد.

* پس از مصدومیت نیلسون در نیمه نخست تماشاگران سپاهان علیه این دروازه بان شعار دادند که پرسپولیسی ها هم با شعارهایی علیه سپاهانی ها آنها را به سکوت دعوت کردند.

* در بین دو نیمه تماشاگران پرسپولیس عادل فردوسی پور گزارشگر این بازی را با شعار عادل با عدالت تشویق می کردند.

* در آغاز نیمه دوم علی کریمی که به رختکن رفته بود برای بازگشت به جایگاه ویژه از سوی هواداران محاصره شد و مجبور شد برای دقایقی بایستد و با آنها عکس انداخته یا امضا دهد.

* پس از درگیری های بازیکنان در اوایل نیمه دوم باعث شد هواداران دو تیم هم به شدت علیه همدیگر فحاشی کنند. اتفاقی که صحنه های زشتی در ورزشگاه آزادی ایجاد کرد.

* در دقیقه 70 از سوی مسئولان ورزشگاه آزادی تعداد تماشاگران (حدود 15 هزار نفر) اعلام شد.

* از دقیقه 70 تماشاگران پرسپولیس انصاری فرد را تشویق می کردند که با این شعار خواهان حضور این بازیکن در زمین بودندکه کادر فنی پرسپولیس 5 دقیقه بعد این بازیکن را به میدان فرستاد.

* تماشاگران سپاهان در دقایق پایان بازی با شعار پرسپولیس قهرمان در لیگ برتر بمان برای هواداران پرسپولیس کری می خواندند.

* در 5 دقیقه پایانی بازی یحیی گ لمحمدی روی نیمکت تیمش نشست و مجتبی حسینی دستیارش هدایت پرسپولیس را از کنار زمین برعهده گرفت.

* هادی نوروزی در دقیقه آخر گل برتری پرسپولیس که به ثمر رساند در کنار زمین سجد شکر به جا آورد در این لحظات محسن بنگر به سمت هواداران سپاهان رفت و شماره پیراهن خود را نشان داد.

* پس از گل برتری پرسپولیسی ها هواداران این تیم علیه تیم سپاهان و هواداران این تیم اصفهانی شعارهای غیر اخلاقی سر دادند. انها در این دقایقی به جشن و پایکوبی روی سکوهای ورزشگاه پرداختند.

* این گل پرسپولیسی در شرایطی به ثمر رسید که سرمربی تیم ملی در ورزشگاه حضور نداشت.