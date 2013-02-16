احمدی نژاد از ملت و رهبری عذرخواهی کند

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرمایشات اخبر رهبری و نصیحت ایشان به سران قوا، گفت: رهبری پیش از این نیز تذکر داده بودند که مراقب باشید اختلافات به نزاع نکشد و به سطح جامعه و مردم نرسد اما متاسفانه به این تذکرات عمل نشد و کار به جایی رسید که ایشان بار دیگر تذکر دادند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، افزود: رهبری اخطار دادند که اگر رئیس یک قوه بخاطر مطلبی که بررسی و تحقیق نشده ، دو قوه دیگر را متهم سازد خلاف شرع و قانون عمل کرده است؛ بنابراین رئیس جمهور بخاطر جرمی که انجام داده است و در عین حال بدلیل عدم رعایت نصایح رهبری باید از شخص رهبر معظم انقلاب عذرخواهی کند و این حداقل کاری است که احمدی نژاد در جبران خطای خود باید انجام دهد.

وی عذرخواهی از مردم را دومین اقدام رئیس جمهور برای جبران اشتباهش خواند و گفت: مردم با این همه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و رئیس جمهور به جای اینکه به فکر رفع دغدغه های آنان باشد و حل مشکلات آنان را در اولویت کارهای خود قرار دهد، به اختلافات دامن می زند.

ابراهیمی گفت : واجب است که رئیس جمهور از مردم نیز عذرخواهی کند.

ابراهیمی با بیان اینکه احمدی نژاد حرمت جایگاه ریسان جمهوری را حفظ نکرد، یادآور شد: رئیس جمهور باید از درگاه ملت عذرخواهی کند و ملتزم باشد که دیگر چنین تخلفی را انجام ندهد؛ چراکه رهبری در سخنان امروز خود یک تهدید آشکار داشتند که در صورت ادامه اینگونه اعمال ، رفتار دیگری با این قانون شکنی ها خواهد شد.