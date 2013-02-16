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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۹

فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت؛

فرمایشات رهبری در زمینه استیضاح فصل الخطاب نمایندگان است

فرمایشات رهبری در زمینه استیضاح فصل الخطاب نمایندگان است

فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای با تاکید بر اینکه این فراکسیون فرمایشات رهبری در زمینه استیضاح وزیر کار را فصل الخطاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می داند، اعلام کرد: بیانات شفاف و روشن رهبر معظم انقلاب در خصوص بداخلاقی های صورت گرفته و حوادث اخیر در فضای سیاسی کشور از هر جهت راه گشا بود و همانطور که معظم له تاکید فرمودند ، مردم آرامش اخلاقی و روانی می خواهند و همه مسئولین باید رفاقت ها را شدت بخشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای ، ضمن تقدیر از بیانات حکیمانه و امید بخش رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی)  در ملاقات با مردم آذربایجان به مناسبت سالروز قیام شکوهمند مردم تبریز ، سخنان ایشان را در تمامی مسائل مهم پیش رو ، فصل الخطاب ، شفاف و روشن دانستند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم

«یا ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الا مرمنکم فان تنازعتم فی شیِ فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا»
 بیانات بلیغ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی)  در ملاقات با مردم شریف آذربایجان به مناسبت سالروز قیام شکوهمند مردم تبریز ، در تمامی مسائل مهم پیش رو ، برای ملت شریف ایران و مسئولان خدمتگزار فصل الخطاب، شفاف ، روشن و از هر جهت راهگشا بود.
 
حضور پر شور و گسترده ملت ایران در راه پیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور ، لبیک سراسری و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) بود و خیالات خام دشمنان را به امید سست کردن مردم نقش و بر آب کرد و حضورملت ایران در ۲۲ بهمن مانند بهمنی بر سر دشمنان ایران اسلامی فرود آمد.
 
جمهوری اسلامی ایران امروز ، در فضای جوسازی های متوهمانه رسانه های استکباری ، در اوج عزت و اقتدار است و به تشدید رفتار و حرکات غیرمنطقی سران ایلات متحده و تکرار درخواست متزورانه مذاکره از سوی آنها ، بیش از پیش ، موضع انفعال دولتمردان بی منطق آمریکایی را نشان می دهد.

فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قانونی، شفاف و صلح آمیز است و همانطور که امام خامنه ای (مد ظله العالی) فرمودند ما عقیده داریم سلاح هسته ای باید محو شود و نمیخواهیم سلاح هسته ای بسازیم اما اگر این عقیده را نداشتیم و تصمیم داشتیم که سلاح هسته ای داشته باشیم،هیچ قدرتی نمیتوانست جلوی ما را بگیرد.
 
ملت سرافراز ایران همانطور که مولایشان فرمود ، حرف، توانایی و اقتدار دارند و اهل تسلیم نیستند و بی شک از سد تمامی تحریم ها و بازی حقوق بشری آمریکایی که کارنامه ای سیاه و ننگین در این زمینه دارند ، نیز در اوج اقتدار عبور خواهند نمود.
 
بیانات شفاف و روشن رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در خصوص بداخلاقی های صورت گرفته و حوادث اخیر در فضای سیاسی کشور از هر جهت راه گشا بود و همانطور که معظم له تاکید فرمودند ، مردم آرامش اخلاقی و روانی می خواهند و همه مسئولین باید رفاقت ها را شدت بخشند.
 
هشدار آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) ، مبنی بر اینکه نقشه دشمن ، بیش از همه متمرکز بر مسائل اقتصادی است  ، باید نصب العین  همه مسئولین کشور ، دولت و مجلس باشد تا با استعانت از خداوند متعال ، و پیشه کردن صبر و تقوا و تمرکز با همه توان برای حل مشکلات مردم و کشور ، دشمن را در زمینه مسائل اقتصادی نیز ناکام نماییم.
 
فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی همانگونه که در مساله طرح سوال از رئیس جمهور اعلام کرد ، فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در زمینه استیضاح وزیر کار را فصل الخطاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می داند و همگان را به وحدت حول محور ولایت فرا می خواند.
کد مطلب 1816626

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