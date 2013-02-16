فرمایشات رهبری در زمینه استیضاح فصل الخطاب نمایندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای ، ضمن تقدیر از بیانات حکیمانه و امید بخش رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در ملاقات با مردم آذربایجان به مناسبت سالروز قیام شکوهمند مردم تبریز ، سخنان ایشان را در تمامی مسائل مهم پیش رو ، فصل الخطاب ، شفاف و روشن دانستند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم



«یا ایها الذین آمنو اطیعو الله و اطیعو الرسول و اولی الا مرمنکم فان تنازعتم فی شیِ فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا»

بیانات بلیغ حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) در ملاقات با مردم شریف آذربایجان به مناسبت سالروز قیام شکوهمند مردم تبریز ، در تمامی مسائل مهم پیش رو ، برای ملت شریف ایران و مسئولان خدمتگزار فصل الخطاب، شفاف ، روشن و از هر جهت راهگشا بود.

حضور پر شور و گسترده ملت ایران در راه پیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور ، لبیک سراسری و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) بود و خیالات خام دشمنان را به امید سست کردن مردم نقش و بر آب کرد و حضورملت ایران در ۲۲ بهمن مانند بهمنی بر سر دشمنان ایران اسلامی فرود آمد.

جمهوری اسلامی ایران امروز ، در فضای جوسازی های متوهمانه رسانه های استکباری ، در اوج عزت و اقتدار است و به تشدید رفتار و حرکات غیرمنطقی سران ایلات متحده و تکرار درخواست متزورانه مذاکره از سوی آنها ، بیش از پیش ، موضع انفعال دولتمردان بی منطق آمریکایی را نشان می دهد.



فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران، قانونی، شفاف و صلح آمیز است و همانطور که امام خامنه ای (مد ظله العالی) فرمودند ما عقیده داریم سلاح هسته ای باید محو شود و نمیخواهیم سلاح هسته ای بسازیم اما اگر این عقیده را نداشتیم و تصمیم داشتیم که سلاح هسته ای داشته باشیم،هیچ قدرتی نمیتوانست جلوی ما را بگیرد.

ملت سرافراز ایران همانطور که مولایشان فرمود ، حرف، توانایی و اقتدار دارند و اهل تسلیم نیستند و بی شک از سد تمامی تحریم ها و بازی حقوق بشری آمریکایی که کارنامه ای سیاه و ننگین در این زمینه دارند ، نیز در اوج اقتدار عبور خواهند نمود.

بیانات شفاف و روشن رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در خصوص بداخلاقی های صورت گرفته و حوادث اخیر در فضای سیاسی کشور از هر جهت راه گشا بود و همانطور که معظم له تاکید فرمودند ، مردم آرامش اخلاقی و روانی می خواهند و همه مسئولین باید رفاقت ها را شدت بخشند.

هشدار آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) ، مبنی بر اینکه نقشه دشمن ، بیش از همه متمرکز بر مسائل اقتصادی است ، باید نصب العین همه مسئولین کشور ، دولت و مجلس باشد تا با استعانت از خداوند متعال ، و پیشه کردن صبر و تقوا و تمرکز با همه توان برای حل مشکلات مردم و کشور ، دشمن را در زمینه مسائل اقتصادی نیز ناکام نماییم.

فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی همانگونه که در مساله طرح سوال از رئیس جمهور اعلام کرد ، فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در زمینه استیضاح وزیر کار را فصل الخطاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی می داند و همگان را به وحدت حول محور ولایت فرا می خواند.