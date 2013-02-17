محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص صحبتهای میرشاد ماجدی سرپرست استقلال مبنی بر اینکه مذاکره با بازیکن فجر حرف چیپی است، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: نمیدانم چرا استقلالیها این موضوع را تکذیب میکنند. همه میدانند باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دوازدهم خواهان به خدمت گرفتن مهدی نظری بود و این موضوع همان موقع هم رسانهای شد.
وی ادامه داد: من پای این حرفم ایستادهام و در هر محکمهای هم که لازم باشد صحبت میکنم. ما در بازی با استقلال مستحق باخت بودیم چون اشتباهات فردی بازیکنان فاحش بود. درباره باختمان هیچ حرفی نداریم ولی دلیل اینکه استقلالیها مدام مذاکره با نظری را تکذیب میکنند، را نمیفهمم.
" اگر استقلالیها این روند را ادامه بدهند، همه چیز را رسانهای میکنم". سرپرست فجر با اشاره به این مطلب خاطرنشان کرد: از مسئولان باشگاه استقلال میخواهم اجازه ندهند دهانمان باز شود تا درباره زمان مذاکره، فرد مذاکره کننده و حتی مبلغ پیشنهادی برای جذب نظری در نیم فصل حرف بزنیم. امیدوارم آنها دیگر نخواهند باز هم این مسئله را کتمان کنند.
عاری در پایان درباره دلایل مخالفت فجر با جدایی نظری در نیم فصل گفت: به خاطر اینکه رضا حقیقی و عباس محمدرضایی هم در آن مقطع از فجر جدا شدند، اگر نظری هم میرفت آن وقت چه کسی جوابگوی مردم شیراز بود؟ به هر حال برای اثبات حرفهایم یک مقدار صبر کنید زیرا در فصل نقل و انتقالات لیگ سیزدهم همه چیز مشخص خواهد شد!
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