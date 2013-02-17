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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

آرزه ویسنته کاماچو:

حتما مقابل کلمبیا و آرژانتین بازی می‌کنم/ به نظر کادرفنی احترام می‌گذارم

حتما مقابل کلمبیا و آرژانتین بازی می‌کنم/ به نظر کادرفنی احترام می‌گذارم

هافبک بولیویایی تیم استقلال با اشاره به دعوت خود به تیم ملی کشورش گفت: به طور حتم می خواهم تیم ملی را در بازی برابر تیم های کلمبیا و آرژانتین همراهی کنم.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، آرزه ویسنته کاماچو با اشاره به بازی استقلال مقابل فجرسپاسی اظهار داشت: به نظرم این مسابقه، بهترین بازی استقلال از زمانی بود که من به این تیم پیوستم. خوشحالم یک برد پرگل را جشن گرفتیم و امیدوارم تا پایان فصل هم بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.

وی درباره نیمکت نشینی خود در این بازی عنوان کرد: من به نظر کادر فنی احترام می‌گذارم و برایم مهم موفقیت تیم است، بنابراین اعتراضی هم نسبت به این مساله ندارم.

آرزه درباره اینکه آیا سرانجام تیم ملی کشورش را در بازی‌های مقدماتی جام جهانی مقابل کلمبیا و آرژانتین همراهی می‌کند یا نه، گفت: از باشگاه استقلال اجازه همراهی تیم کشورم را گرفتم و قطعا تیم ملی بولیوی را در این دو بازی همراهی می‌کنم.

کد مطلب 1817197

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