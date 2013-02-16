محمد عاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست سنگین فجرسپاسی برابر استقلال، اظهار داشت: شکست تحقیر آمیزی بود. به هر حال وقتی در فوتبال گل نمی‌زنید باید منتظر گل خوردن باشید. متاسفانه بازیکنان ما اشتباهات زیادی داشتند. بخصوص صالح خلیل آزاد دروازه بان ما که عملکرد خوبش را در هفته‌های گذشته برابر استقلال به باد داد و فجر را بیچاره کرد!

وی افزود: در صحنه پنالتی توپ داشت به کرنر می‌رفت ولی صالح یکباره بیرون آمد و روی بازیکن استقلال مرتکب خطا شد. البته بعد از گل اول استقلال هم می‌توانستیم به بازی برگردیم. حتی مهدی نظری یک فرصت صددرصد گلزنی داشت که از آن استفاده نکرد. پس از آن بود که گل دوم را خوردیم و جبران دو گل کار دشواری است.

سرپرست تیم فوتبال فجر با بیان اینکه اشتباهات فردی و فاحش تیم فجر را بیچاره کرد، ادامه داد: خیلی مسائل دست به دست هم داد تا شکست بخوریم. هیچ تیمی در دقیقه 50 دست به تعویض نمی‌زند ولی شائبه‌هایی که ایجاد شده بود محمود یاوری را مجبور کرد دست به تعویض بزند. مقصر یاوری نیست ولی بعضی‌ها کارهایی کردند که او مجبور شد ناخواسته دست به تغییر بازیکنان بزند.

عاری با اشاره به فرصت‌های خوب گلزنی که دو بازیکن فجر از دست دادند، گفت: رفتارها و اشتباهات بعضی بازیکنان به گونه‌ای بود که چاره‌ای جز تعویض کردن آنها برای یاوری باقی نماند. در واقع یاوری اعتقادی به تعویض‌هایش نداشت ولی مسائلی هست که در حال حاضر عنوان کردنش صحیح نیست و ما مجبوریم آنرا به تاریخ بسپاریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش جای رضا حقیقی در فجر را خالی دانست و تصریح کرد: اگر رضا حقیقی را داشتیم وضعیت ما زمین تا آسمان فرق می‌کرد. همان موقع که این بازیکن به پرسپولیس رفت به محمد رویانیان گفتیم که خلع سلاح می‌شویم. این اتفاق واقعا برای ما رخ داده است. شاید اگر مسئولان استان بیشتر به فکر تیم و مشکلات مالی بودند این اتفاقات رخ نمی‌داد.

تیم‌های فوتبال فجر سپاسی و استقلال تهران روز جمعه در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر در ورزشگاه حافظیه شیراز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 5 بر صفر به سود استقلال به پایان رسید.