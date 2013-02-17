بازدید از نمایشگاه صنایع دستی نیشابور تا پایان اسفندماه تمدید شد

احمد فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: نمایشگاه مذکور از ابتدای بهمن‌ماه جاری در این مجموعه فرهنگی تاریخی برپا شده است.

وی اظهار داشت: تعداد بازدیدکنندگان به غیر از گروه‌های دانش‌آموزی تا امروز بیش از سه هزار نفر برآورد می‌شود.

این هنرمند معرق و مشبک ‌کار گفت: نمایشگاه مذکور شامل 25 غرفه معرق، مشبک، سفال، خراطی، گلدان‌های چوبی، نگارگری، گیوه، قلمزنی، منبت، تابلوهای فیروزه، کار روی آبگینه و شیشه، گلیم و جاجیم، پارچه‌های قلم‌کاری، قلمدان‌های مرصع، فیروزه و تابلوهای نقاشی رنگ و روغن است.

فاضلی با اشاره به غرفه فروش کتاب و محصولات فرهنگی در نمایشگاه مذکور، یادآور شد: در غرفه سوغات نیشابور انواع نبات، آب‌نبات، شربت ریواس و انواع خشکبار محلی نظیر برگه‌های هلو و زردآلو و آلوچه عرضه و در غرفه غذای محلی، آش‌رشته و باقلی و ساير غذهاي سنتي طبخ می‌شود.

وی با تشکر از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور به‌عنوان حامی برگزارکننده نمایشگاه، گفت: حضور بازدیدکنندگان حتی به قصد تماشا نه خرید، سبب رونق و گرمی فعالیت هنرمندان شهر هنرپرور نیشابور می‌شود.