انصار الله: پیامدهای حمله به ایران دامان همه را خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن روز یکشنبه اظهار داشت: هرگونه حمله به ایران یا یمن، نه تنها در چارچوب یک محدوده جغرافیایی محدود باقی نمیماند، بلکه پیامدهای آن از مرزها فراتر رفته و بدون استثنا دامان همه طرفها را خواهد گرفت.
وی در پیامی که در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، تصریح کرد: حماقتهای اسرائیل که با حمایت نیروهای نفاق در منطقه همراه است، آتشی را برافروخته خواهد کرد که زیان آن تنها متوجه یک طرف خاص نخواهد بود، بلکه خسارتی عمومی و فراگیر برای همگان بهدنبال خواهد داشت.
الفرح گفت: دشمن صهیونیستی، آمریکا و خائنان منطقه هیچگونه دستاورد واقعی از سیاستهای تجاوزکارانهٔ خود کسب نخواهند کرد و با زیانهای سنگینی در سطوح سیاسی، نظامی و اقتصادی مواجه خواهند شد.
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